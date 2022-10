Αθλητικά

ΑΕΚ - Ιωνικός: “Παρθενική” νίκη στην “Αγιά Σοφιά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιστορική νίκη για την ΑΕΚ μπροστά σε 31000 ενθουσιώδεις φίλους της!

Με τον καλύτερο τρόπο έκανε «ποδαρικό» στο νέο της γήπεδο η ΑΕΚ.

Μπροστά σε 31.000 ενθουσιώδεις φίλους της νίκησε εύκολα 4-1 τον ουραγό Ιωνικό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 12 βαθμούς, έξι λιγότερους από τον Παναθηναϊκό. Δύο γκολ σημείωσε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς (6΄, 66΄) και από ένα οι Γκαρσία (26΄), Αραούχο (62΄). Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ελευθεριάδης μείωσε σε 4-1 για τον Ιωνικό.

Ο αγώνας ξεκίνησε με πολύ γρήγορο γκολ, μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Γκατσίνοβιτς σούταρε η μπάλα κόντραρε στον Τσιριγώτη και στρώθηκε ξανά στον χαφ της ΑΕΚ, ο οποίος με εξαιρετικό φαλτσαριστό δεξί πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τα κιτρινόμαυρα, αλλά και παράλληλα έγινε και ο πρώτος σκόρερ της Ένωσης στην «OPAP Arena».

Στο 26΄ ο Πινέδα έβγαλε φοβερή 50άρα μπαλιά στον ταχύτατο Ελίασον. Ο Σουηδός σέντραρε από δεξιά, αδράνησαν οι σέντερ μπακ και ο Χουτεσιώτης, επωφελήθηκε ο Λιβάι Γκαρσία και με κεφαλιά έγραψε το 2-0.

Ο κόσμος έδωσε απίστευτη ώθηση στην ΑΕΚ που είχε τον απόλυτο έλεγχο, απέναντι στην κατά τεκμήριο (βλ. βαθμολογία) χειρότερη ομάδα της λίγκας. Οι Νικαιώτες από την πλευρά τους περιορίστηκαν σε ρόλο κομπάρσου, απλού καλεσμένου στο πάρτι της ΑΕΚ, έχοντας ωστόσο ως «ελαφρυντικό» τις πολλές και σημαντικότατες απουσίες (Τσιγκρίνσκι, Άοσμαν). Το 2-0 με το οποίο έκλεισε το ημίχρονο δεν αποτελούσε απαγορευτικό σκορ για τους φιλοξενούμενους, όμως ήταν τέτοια η εικόνα του παιχνιδιού που δεν μπορούσαν να περιμένουν και πολλά, από τη στιγμή που στα πρώτα 45 λεπτά δεν πάτησαν την περιοχή του Στάνκοβιτς, ούτε πραγματοποίησαν τελική προσπάθεια.

Χρειάστηκε να περάσουν 51 λεπτά για να συμβεί αυτό, όταν ο Ιωαννίδης με ωραία προβολή έστειλε τη μπάλα άουτ, μετά από τη σέντρα του Οφούσου. Πήρε μέτρα ο Ιωνικός στο β΄ ημίχρονο, αλλά ήταν ουσιαστικά χώροι που του επέτρεψε η ΑΕΚ, η οποία ήταν «φωτιά» στις αντεπιθέσεις. Σε μία από αυτές (58΄) ο Ομπερλίν Πινέδα «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι. Λίγο αργότερα, στο 62΄, από νέο λάθος της άμυνας του Ιωνικού, ο Αραούχο σούταρε από το ύψος της περιοχής, η μπάλα βρήκε στον Αντούνες και άλλαξε πορεία κι έτσι διαμορφώθηκε το 3-0 και ακολούθησε η αποθέωση του Αργεντινού αρχηγού στο πέταλο της «Original».

Στο 65΄ ο Γκατσίνοβιτς σημείωσε το τέταρτο γκολ της ΑΕΚ και το δεύτερο προσωπικό, μετά από ακόμα μία εξαιρετική προσπάθεια του Ελίασον από δεξιά, απέναντι σε μία αμυντική γραμμή που δεν θύμιζε σε τίποτα ομάδα Super League. Ο Ιωνικός έχασε αρχικά την ευκαιρία για το γκολ της τιμής στο 77΄, όταν ο Στάνκοβιτς απέκρουσε δύσκολα το σουτ του Βαλεριάνου, αλλά τελικά το πέτυχε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ελευθεριάδη. Στην απέναντι «όχθη», ο Χουτεσιώτης με 2-3 καλές επεμβάσεις δεν επέτρεψε να «ξεφύγει» το σκορ, αφού ωστόσο είχαν κριθεί τα πάντα.

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Ιωαννίδης

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Μοχαμαντί, Γκατσίνοβιτς (82΄ Γαλανόπουλος), Σιμάνσκι, Πινέδα (70΄ Μάνταλος), Ελίασον (70΄ Άμραμπατ), Γκαρσία (70΄ Τσούμπερ), Αραούχο (88΄ Κοσίδης).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Ρομαό, Τσιριγώτης (87΄ Σάκιτς), Αντούνες (67΄ Μίλο), Κάνιας, Τσίμπσαχ (46΄ Φατιγκά), Βαλεριάνος, Λοβέρα, Οφόσου (67΄ Ελευθεριάδης), Ιωαννίδης (67΄ Μάντζης)

* Με καθυστέρηση 21 λεπτών άρχισε η αναμέτρηση, λόγω της παρατεταμένης χρήσης καπνογόνων που κάλυψε με σύννεφο καπνού τον αγωνιστικό χώρο.

* Ο πρώτος επίσημος αγώνας στην OPAP Arena έχει ιστορικό χαρακτήρα απ΄όλες τις απόψεις.

Έτσι, καταγράφηκαν περιστατικά που θα μείνουν για πάντα καταγεγραμμένα στα χρονικά της ΑΕΚ και του νέου γηπέδου της:

Ο πρώτος διαιτητής ήταν ο Βασίλης Φωτιάς του συνδέσμου Πέλλας , βοηθοί οι Χρυσούλα Κουρομπίλια, Ρέινχαρντ Μπουξμπάουμ και 4ος ο Αγγελος Αγγελάκης

Το εναρκτήριο λάκτισμα έκανε η ΑΕΚ και ο παίκτης που πρώτος ήλθε σε επαφή με τη μπάλα ήταν ο αρχηγός Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος πάσαρε στον Σιμάνσκι

Το πρώτο πλάγιο εκτέλεσε ο Ντομαγκόι Βίντα

Το πρώτο σουτ ο Λιβάι Γκαρσία μετά από 90 δευτερόλεπτα αγώνα και απέκρουσε ο Χουτεσιώτης

Ο πρώτος που υπέπεσε σε φάουλ ήταν ο Νίκος Ιωαννίδης σε μονομαχία του με τον Βίντα

Το πρώτο κόρνερ παραχώρησε ο Ρομαό και εκτέλεσε ο Ελίασον

Ο Νίκος Ιωαννίδης δέχθηκε την πρώτη κίτρινη κάρτα

Ο Γκατσίνοβιτς σημείωσε το πρώτο γκολ με σουτ και ο Γκαρσία με κεφαλιά

Ο Ελευθεριάδης έγινε ο πρώτος αντίπαλος που σκοράρει στην Αγιά «Σοφιά»

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Δημήτρης Παπούλης - Σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή

Μεταναστευτικό: Απάντηση Πλακιωτάκη στα fake news Τσελίκ

Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης: ο πολιούχος της Αθήνας