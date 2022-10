Life

“Εκτός υπηρεσίας”: Η απαγωγή και το…ντου στο κρατητήριο (εικόνες)

Ακόμα ένα απολαυστικό επεισόδιο της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης.

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, και είναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Ο Νερατζάκης κρυφακούει τους τρεις αστυνομικούς και μαθαίνει από πρώτο χέρι, ότι αυτοί έκλεψαν τα λείψανα του Ντάντουλα. Η Σοφία είναι σε πανικό και ο βουλευτής θα βρεθεί φαρδύς πλατύς στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις του! Μην έχοντας άλλη επιλογή, οι αστυνομικοί τον κρύβουν στο κρατητήριο. Μία είναι η λύση… η απαγωγή του. Ταυτόχρονα, η Σωτηρία μπουκάρει στο Αστυνομικό Τμήμα, μαζί με την Τοτίνα, για να πείσουν τον Αλέκο ότι δεν έχει φάει κέρατο...Τα πράγματα χειροτερεύουν, όταν στο Τμήμα σκάει μύτη και η μητέρα του Μένιου, Ανκίτσα… Θα καταφέρουν οι τρεις αστυνομικοί να βγάλουν τον βουλευτή από το Τμήμα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί; Ο Σωκράτης πιστεύει ότι το νησί έχει ανάγκη από μια εκστρατεία ειρήνης, για να σταματήσει κάθε ένταση, αλλά ο Σβίγγος έχει άλλα σχέδια και θέλει να εκδικηθεί την Μπόμπα, καθώς θεωρεί πως αυτή κρύβεται πίσω από την κλοπή των λειψάνων.



Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη



Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.



«Εκτός Υπηρεσίας». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00



#EktosYpiresias







Τα επεισόδια της σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» μπορείτε να τα δείτε: στο site του ANT1 & στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube

