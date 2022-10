Συνταγές

Πίτσα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Μια πεντανόστιμη συνταγή για αυθεντική ιταλική πίτσα μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που μοιράζεται τα μυστικά της, μέσα από την κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Τα μυστικά για την αυθεντική ιταλική πίτσα μοιράστηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας.





Υλικά

Για τη ζύµη για πίτσα 500 γρ. περίπου αλεύρι δυνατό (αλεύρι σταρένιο για ψωμί ή 00)

320 ml χλιαρό νερό

25 γρ. νωπή μαγιά (ή 1 φακελάκι ξερή μαγιά)

1 πρέζα/ες ζάχαρη

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1½ κ.γ. αλάτι

Λίγο καλαμποκάλευρο για το άνοιγμα της ζύμης Για τη ζύμη Για να φτιάξουμε τη συνταγή ζύμη για πίτσα, βάζουμε σε ένα μπολ το δυνατό αλεύρι για πίτσα και το αλάτι και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.

Κάνουμε λακκούβα στο κέντρο.

Διαλύουμε τη μαγιά σε λίγο από το νερό και ρίχνουμε τη ζάχαρη.

Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για 10 λεπτά να ενεργοποιηθεί. Όταν αφρίσει η επιφάνεια, είναι έτοιμη. Εάν χρησιμοποιήσετε ξερή μαγιά σε σκόνη, μπορείτε να παραλείχετε αυτό το στάδιο.

Ρίχνουμε την ενεργοποιημένη μαγιά στο αλεύρι.

Ρίχνουμε το ελαιόλαδο στο νερό και το προσθέτουμε στο αλεύρι. Με ένα κουτάλι ανακατεύουμε κυκλικά, από το κέντρο προς τα έξω.

Όταν γίνει μάζα η ζύμη (θα είναι υγρή), αδειάζουμε όλα τα υλικά στον πάγκο, καθώς και όσο αλεύρι έχει μείνει μέσα στο μπολ.

Με αλευρωμένα χέρια αρχίζουμε και ζυμώνουμε με δυνατές κινήσεις. Κάνουμε τραβήγματα στη ζύμη, ανοίγοντάς τη και ξαναμαζεύοντας την pizza.

Η ζύμη πίτσας πρέπει να είναι απαλή, ελαστική και εύπλαστη. Ζυμώνοντας και δουλεύοντας τη ζύμη πίνει σιγά σιγά το αλεύρι και στο τέλος γίνεται λεία και απαλή.





Για τις πίτσες

Αφού διπλασιαστεί η ζύμη, την αδειάζουμε σε αλευρωμένο πάγκο και τη χωρίζουμε σε 4 κομμάτια.

Φτιάχνουμε 4 πίτσες με διάμετρο 25 εκ. περίπου η κάθε μία.

Ανοίγουμε το κάθε κομμάτι ζύμης είτε με τις άκρες των δαχτύλων, πιέζοντας με κυκλικές κινήσεις σε αλευρωμένη επιφάνεια, είτε με πλάστη αν θέλουμε να γίνει πιο λεπτή και πιο τραγανή. Φροντίζουμε περιμετρικά να δημιουργηθεί αυλάκι.

Για το ψήσιμο Αν έχετε φούρνο με αντιστάσεις, προθερμαίνετε στους 220-230°C. Ακουμπήστε κάτω κάτω στο φούρνο σας αναποδογυρισμένο ταψί.

Ανοίξτε τη ζύμη πίτσας πάνω στο ξύλο ή στον πάγκο που έχετε πασπαλίσει το καλαμποκάλευρο ή σιμιγδάλι.

Απλώστε μία κουταλιά σάλτσα ντομάτας πάνω στη ζύμη και με ένα κουτάλι ξεκινώντας από το κέντρο κάνοντας κυκλικές κινήσεις, αλείψτε την επιφάνεια.

Προσθέστε τα υλικά που θέλετε στην πίτσα σας, τυρί, πεπερόνι κλπ τραβήξτε τη και ακουμπήστε τη στο καυτό ταψί.

Ψήστε για περίπου 8-10 λεπτά, στον δυνατό προθερμασμένο φούρνο.

