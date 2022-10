Τεχνολογία - Επιστήμη

Νόμπελ Φυσικής στους Ασπέ, Κλάουζερ και Τσάιλινγκερ

Ποιες εργασίες χάρισαν το Νόμπελ Φυσικής για το 2022 στους τρεις επιστήμονες.

Με το Νόμπελ Φυσικής 2022 τιμήθηκαν σήμερα ο Γάλλος Αλέν Ασπέ, ο Αμερικανός Τζον Κλάουζερ και ο Αυστριακός Άντον Τσάιλινγκερ, τρεις πρωτοπόροι των επαναστατικών μηχανισμών της κβαντικής φυσικής.

Οι τρεις ερευνητές βραβεύονται για τις πρωτοποριακές εργασίες τους σχετικά με «την κβαντική διεμπλοκή», ανακοίνωσε η επιτροπή του βραβείου Νόμπελ, ένα μηχανισμό όπου δύο κβαντικά σωματίδια είναι τέλεια συσχετισμένα, όποια κι αν είναι η απόσταση που τα χωρίζει.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατ. κορωνών Σουηδίας (902.315 δολάρια ΗΠΑ) και απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

