“Σώσε με” στο ΑΝΤ1+: αστυνομικό θρίλερ που κόβει την ανάσα (εικόνες)

Το αστυνομικό θρίλερ “Σώσε με” έρχεται μόνο στο ΑΝΤ1+, με ανατριχιαστικό teaser trailer που κόβει την ανάσα!

Το αστυνομικό θρίλερ «Σώσε με», σε εκτέλεση παραγωγής των Antenna Studios, αναμένεται να ξεκινήσει να προβάλλεται τον Δεκέμβριο του 2022 αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, εμπλουτίζοντας τις κορυφαίες ελληνικές παραγωγές της συλλογής των ΑΝΤ1+ Originals.

Τα γυρίσματα της σειράς ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά του best seller μυθιστορήματος του Δημήτρη Σίμου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών που μαγνητίστηκαν από την πλοκή του βιβλίου.

Τη νέα σειρά περιμένουν με ανυπομονησία και οι λάτρεις των σειρών θρίλερ, που συχνά λείπουν από την ελληνική μυθοπλασία.

Σκηνοθέτης της σειράς είναι ο Πιέρρος Ανδρακάκος, ενώ το σενάριο υπογράφει o Δημήτρης Σίμος, ο Πιέρρος Ανδρακάκος και ο Βαγγέλης Νάσης. Η αγωνία της σκοτεινής ιστορίας του Δημήτρη Σίμου εκτοξεύεται από τις καθηλωτικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών.

Δείτε το teaser video:

Η υπόθεση

Μια μοναχική καλλιτέχνης ξυλογλυπτικής, η Νικόλ Πομάνου (Δανάη Σκιάδη), επιστρέφει στο χωριό της στην Κομοτηνή για να συναντήσει την οικογένειά της στο μνημόσυνο του πατέρα της. Την επόμενη μέρα της άφιξής της, η μικρότερη αδελφή της εξαφανίζεται. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, η αστυνόμος Δέσποινα Λουκίδη (Έλενα Μαυρίδου) φτάνει στην Κομοτηνή για να αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας μιας νεαρής γυναίκας. Η σωρός της ανακαλύπτεται στο Εθνικό Πάρκο Θράκης. Από το θύμα έχουν αφαιρεθεί τα μάτια. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Σε μια κοινότητα εύθραυστων ισορροπιών, που κρύβει ζοφερά μυστικά, οι δαίμονες και τα τραύματα του παρελθόντος στοιχειώνουν τις δύο γυναίκες. Σε ένα κυνήγι με εχθρό τον χρόνο, θα προσπαθήσουν να βάλουν τέλος στον τρόμο και θα έρθουν αντιμέτωπες με το πάθος, τη λύτρωση και την εκδίκηση.

Επίσης πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Νίκος Γεωργάκης, Μαρία Γεωργιάδου, Σύρμω Κεκέ, Έκτορας Λιάτσος, Άννα Μάσχα, Λίλα Μπακλέση, Κώστας Μπιμπής, Παύλος Ορκόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Μιχάλης Συριόπουλος.

Σενάριο: Δημήτρης Σίμος, Πιέρρος Ανδρακάκος, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Μια παραγωγή? των ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

