Κόσμος

Καλιφόρνια: Καταζητείται κατά συρροήν δολοφόνος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχει σκοτώσει έξι άτομα. επικηρύχθηκε με ποσό "μαμούθ".

Φόβος επικρατεί στην πόλη Στόκτον της Καλιφόρνιας, μετά την δημοσιοποίηση βίντεο της αστυνομίας από κάμερα ασφαλείας που εικονίζει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» το οποίο φαίνεται να είναι ο δράστης έξι ανθρωποκτονιών.

Η Αστυνομία εκτιμά πως είναι δολοφόνος κατά συρροή και βρίσκεται σε «αποστολή». Η υπόθεση, έχει τρομοκρατήσει την πόλη των 300.000 κατοίκων που βρίσκεται σχεδόν εκατό χιλιόμετρα ανατολικά του Σαν Φρανσίσκ. , συνδέθηκαν από ιατροδικαστικούς που έκαναν βαλλιστική εξέταση, εξήγησε

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στη Στόκτον, ο Στάνλι Μακφάντεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανέφερε πως οι δολοφονίες έγιναν με τη χρήση πυροβόλου όπλου και διαπράχθηκαν από τη 10η Απριλίου ως την 27η Σεπτεμβρίου. Έξι θύματα υπέκυψαν. Το έβδομο, γυναίκα, επέζησε.

«Δεν ξέρουμε ποιο είναι το κίνητρο» του δράστη, δήλωσε ο κ. Μακφάντεν, προσθέτοντας ωστόσο πως ο δολοφόνος μοιάζει να «βρίσκεται σε αποστολή».

Ο επικεφαλής της αστυνομίας ανέφερε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν τα θύματα —άνδρες και γυναίκες ηλικίας μεταξύ 21 και 54 ετών— συνδέονται, ή πώς. Όλα δέχθηκαν επιθέσεις στη Στόκτον ή τα περίχωρά της, με εξαίρεση τη μοναδική επιζήσασα, 46χρονη που της επιτέθηκε στο Όκλαντ.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας που δημοσιοποίησε η αστυνομία της Στόκτον δεν βοηθά πολύ: δείχνει μόνο την πλάτη άνδρα που βαδίζει, τον οποίο ο κ. Μακφάντεν χαρακτήρισε «πρόσωπο ενδιαφέροντος». Διασχίζει διάδρομο στον εξωτερικό χώρο κτιρίου, είτε πολυκατοικίας ή μοτέλ.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο άνδρας αυτός είναι ο δράστης των φόνων, είπε πως οι άνδρες του απλά θέλουν προς το παρόν να τον ανακρίνουν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται.

Κάλεσε τους θεατές να προσέξουν τις «ανομοιόμορφες δρασκελιές» του άνδρα και την όρθια στάση του κορμού του. Πρόσθεσε πως προσφέρεται αμοιβή 125.000 δολαρίων για πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε σύλληψη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Σκότωσε τον σύζυγό της με το αυτοκίνητο

Αιγάλεω: ανήλικοι μπήκαν σε σχολείο με κουζινομάχαιρα

“The 2Night Show”: Η Dat Lilly για την απόρριψη της μητέρας της και το ορφανοτροφείο