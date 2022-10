Οικονομία

Πετρέλαιο: Μείωση ημερήσιας παραγωγής εξετάζει ο ΟΠΕΚ+

Διαρροές μία μέρα πριν από τη συνάντηση των κρατών μελών. Από τις ΗΠΑ η πρώτη αντίδραση.

Ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου ως 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, όπως δήλωσε χθες, Τρίτη, μία πηγή του ΟΠΕΚ στο Reuters, μία ημέρα πριν από την επίσημη συνάντηση των κρατών-μελών του αναφερόμενου πετρελαιοπαραγωγικού οργανισμού.

Από την άλλη μεριά, οι ΗΠΑ πιέζουν τις χώρες του ΟΠΕΚ+ να μην προχωρήσουν σε ενδεχόμενη μείωση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου, όπως δήλωσε στο Reuters μία πηγή που έχει λάβει σχετική ενημέρωση.

Η Ουάσινγκτον παροτρύνει τις χώρες του ΟΠΕΚ+ να διατηρήσουν σταθερή την παραγωγή τους, τονίζοντας ότι τα βασικά οικονομικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν μία μείωση της παραγωγής, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στην ομάδα του ΟΠΕΚ+ συμμετέχουν η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία, ενώ οι συζητήσεις που γίνονται επικεντρώνονται στη μείωση πλεονασματικής παραγωγής 1 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters αυτή την εβδομάδα.

Οι μειώσεις αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες ανάκαμψης στις τιμές του πετρελαίου.

