Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στο “τραπέζι” το πλαφόν στο φυσικό αέριο

Μία μέρα πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Πράγας, η πρόεδρος της Κομισιόν θέτει τα ζητήματα που θα συζητηθούν.

«Πρέπει να εξετάσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου πέρα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Πράγας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι ενόψει της Συνόδου της Πράγας θα παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη, σε επιστολή της προς τους ηγέτες, με συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά για το θέμα της ενέργειας.

Πρώτα, ανέφερε, θα πρέπει να ενταθούν οι διαπραγματεύσεις με αξιόπιστους προμηθευτές - για παράδειγμα με τη Νορβηγία - για να μειωθεί η τιμή των εισαγωγών φυσικού αερίου στην ΕΕ. «Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε σημαντική ισχύ στην αγορά και πολλοί από τους προμηθευτές μας θέλουν να συνάψουν συμφωνίες μαζί μας, οι οποίες είναι επωφελείς και για τις δύο πλευρές», πρόσθεσε.

Δεύτερον, μίλησε για ένα κοινό σύστημα προμηθειών της ΕΕ για την ενέργεια, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ενεργειακή πλατφόρμα της ΕΕ, προς το συλλογικό συμφέρον. «Πρέπει να αποφύγουμε ένα σενάριο όπου τα κράτη-μέλη υπερισχύουν και πάλι μεταξύ τους στις παγκόσμιες αγορές και ανεβάζουν τις τιμές για την Ευρώπη», τόνισε.

Όσον αφορά την τιμή του φυσικού αερίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να συζητήσει ένα ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το ανώτατο όριο, είπε, θα ήταν ένα πρώτο βήμα στην πορεία προς μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, η Πρόεδρος της Επιτροπής παραδέχτηκε ότι «πρέπει να εξετάσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου πέρα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». Τόνισε ότι ένα τέτοιο ανώτατο όριο στις τιμές του φυσικού αερίου πρέπει να σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του εφοδιασμού. Τόνισε επίσης ότι θα είναι μια «προσωρινή λύση» για να καλύψει το γεγονός ότι το TTF -το βασικό σημείο αναφοράς τιμών στην ΕΕ- δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτικό της αγοράς μας, που περιλαμβάνει σήμερα περισσότερο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG). «Είναι μια προσωρινή λύση έως ότου αναπτυχθεί ένας νέος δείκτης τιμών της ΕΕ που θα διασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία της αγοράς», ανέφερε. Πρόσθεσε επίσης ότι η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες γι' αυτό και ότι πρόκειται για μέτρα «μεγάλης εμβέλειας». «Οι εξαιρετικές στιγμές απαιτούν έκτακτα μέτρα έκτακτης ανάγκης», τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, καλώντας τα κράτη-μέλη να ενεργούν με ενότητα και αλληλεγγύη.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη στοιχεία της οικονομίας μας και ιδιαίτερα την ενιαία αγορά μας», ανέφερε στη συνέχεια, λέγοντας ότι: «Χωρίς μια κοινή ευρωπαϊκή λύση, κινδυνεύουμε να κατακερματιστούμε. Είναι πρωταρχικής σημασίας να διατηρήσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής υποστήριξε ότι πρέπει να ενισχυθεί με πρόσθετη χρηματοδότηση το RePowerEU - το εργαλείο για να επιταχυνθεί η μετάβαση στην ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει τις επενδύσεις σε υποδομές, όπως αγωγούς, διασυνδέσεις, ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, είπε, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη θα μπορούν να επιταχύνουν τις απαραίτητες επενδύσεις, να εκσυγχρονίσουν τις ενεργειακές υποδομές, να διατηρήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού και να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες αγορές.

