Μοσχαράκι κατσαρόλας με λαχανικά και σως γιαουρτιού από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας.

Τα μυστικά για πεντανόστιμο μοσχαράκι κατσαρόλας με λαχανικά μοιράστηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" έφτιαξε την πιο νόστιμη και λαχταριστή συνταγή που θα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι.

Υλικά



Για το μοσχάρι κατσαρόλας µε λαχανικά 1½ kg μοσχάρι (ελιά) κομμένο σε μεγάλες μπουκιές

1/2 φλ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ξερό (ψιλοκομμένο)

2 κρεμμυδάκια φρέσκα (ψιλοκομμένα)

1 πράσο (ψιλοκομμένο)

1 πιπεριά πράσινη (κομμένη σε καρέ)

2 πιπεριές κόκκινες (κομμένες σε καρέ)

1 καρότο (κομμένο σε μικρά καρέ)

1 φλ. λευκό κρασί (ξηρό)

1/2 kg ντομάτες (ψιλοκομμένες)

2 καυτερές πιπεριές (ψιλοκομμένες)

1 κ.γ. ρίγανη (αποξηραμένη)

1 κ.γ. δυόσμος (αποξηραμένος) Για τη σως γιαουρτιού 500 γρ. γιαούρτι (στραγγιστό)

1/2 κ.γ. ρίγανη (αποξηραμένη)

1/2 κ.γ. δυόσμος (αποξηραμένος)

1 κ.σ. ξίδι

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο) Για το σερβίρισμα Λίγα φύλλα δυόσμου





