“Το Πρωινό” - Βλαδίμηρος Κυριακίδης: ο Κόκοτας, “τα Παιδιά της Ριτσώνας” και τα 34 χρόνια γάμου (βίντεο)

Ο αγαπημένος ηθοποιός σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Στο πλατό της εκπομπής "Το Πρωινό" βρέθηκε ο αγαπημένος ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης και έδωσε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στο Γιώργο Λιάγκα.

Με αφοεμή ρεπορτάζ που προβλήθηκε στον αέρα για την κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα αποκάλυψε πως "ήταν ο αγαπημένος της μητέρας μου και συγκινούμαι πολύ", ενώ είπε πως "δεν μου αρέσουν τα μπουζούκια γιατί ο κόσμος γύρω κάνει θόρυβο, ακούω κλασσική και jazz μουσική".

Για τις αποδόσεις του στην εφηβεία στο σχολείο γελώντας ανέφερε πως "έχει τύχει να πάρω και 0,1 σε μάθημα, δεν έβρισκα το στόχο μου στο σχολείο, δεν με ενδιέφερε τίποτα από τις γενικές γνώσεις που δίνονται στο σχολείο", όμως "όταν βρέθηκα στη δραματική σχολή το διάβασμα ήταν ακούραστο, είχα βρει πλέον το στόχο μου". τόνισε ο δημοφιλής ηθοποιός.΄

Όσο για τα 34 χρόνια επιτυχημένου γάμου με τη σύζυγό του ο ίδιος αποκαλύπτει το μυστικό "το μυστικό είναι ότι δεν υπάρχει μυστικό, είναι πολλά τα χρόνια που δεν τσακωνόμαστε", ενώ "όταν χρειάζεται να ξυπνήσω νωρίς κοιμάμαι στον καναπέ για να μη την ενοχλήσω".

Και οι δύο συμμετέχουν σε μία όμορφη πρωτοβουλία με έφηβα κορίτσια από τη δομή της Ριτσώνας "μάθαμε ότι πολλά κορίτσια ζωγραφίζουν στη δομή και έτσι αποφασίσαμε να τους διοργανώσουμε μία έκθεση ζωγραφικής".

Τέλος για το #MeToo στο χώρο του θεάτρου "πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν δύστροποι άνθρωποι στο θέατρο, άλλωστε το σανίδι ξερνάει τα στοιχεία αυτά".





