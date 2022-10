Κοινωνία

Δίκη ντράμερ - σεξουαλική κακοποίηση: Αναβολή λόγω κωλύματος

Διεκόπη η δίκη του ντράμερ που είχε συνεργαστεί με μεγάλο συγκρότημα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Για τις 31 Οκτωβρίου διακόπηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη του μουσικού, που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με δημοφιλές συγκρότημα, για σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών την περίοδο 2007-2015, σε κάμπινγκ της Ηλείας, όπου παραθέριζαν ο κατηγορούμενος και τα φερόμενα θύματα.

Η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων, κατά το χρόνο καταγγελλόμενης τέλεσης της πράξης, εξετάζεται από το δικαστήριο, ενώ είναι σε εξέλιξη η δίκη σε δεύτερο βαθμό του 71 ετών μουσικού (ντράμερ) για ασέλγεια σε βάρος 6χρονης, υπόθεση για την οποία έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή. Ο κατηγορούμενος είναι προσωρινά κρατούμενος για την παρούσα υπόθεση που αφορά καταγγελίες που ερευνήθηκαν από την Εισαγγελία την περασμένη άνοιξη.

Σήμερα η υπεράσπιση του μουσικού αιτήθηκε την αναβολή της δίκης επικαλούμενη προβλήματα υγείας του κατηγορούμενου, ο οποίος προσήλθε στο εδώλιο με καθετήρα, αλλά και κώλυμα του συνηγόρου.

Οι δικαστές, με ανάλογη εισαγγελική πρόταση, δεν αποδέχθηκε το αίτημα του ντράμερ και προχώρησαν στην κλήρωση ενόρκων και διακοπή της δίκης.

Ο πρώην ντράμερ αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της κατάχρησης ανηλίκου και των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο, τις οποίες φέρεται να τέλεσε σε βάρος τεσσάρων κοριτσιών. Οι καταγγέλλουσες ισχυρίζονται ότι ο κατηγορούμενος είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης, εκμεταλλευόμενος τις σχέσεις εμπιστοσύνης που είχε αναπτύξει με τις οικογένειες ώστε να είναι πολύ εύκολο να παρασύρει τα παιδιά.

