“Ποιος Παπαδόπουλος”: Απολαυστικό το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Τους γνωρίσαμε, μπήκαμε στην καθημερινότητά τους και γελάσαμε με τις εκπλήξεις και τα απρόοπτα που τους επιφύλαξε η ζωή.

Απόψε στις 21:00 η ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ Ενώ ο Αρίστος ψάχνει τρόπο να διώξει τους άλλους Παπαδόπουλους από το σπίτι, αποφασίζει να πάρει μαζί του τον Θάνο στην εταιρία του για να έρθουν πιο κοντά. Με τις παροτρύνσεις της Περιστέρας και τους αριστοτεχνικούς χειρισμούς της Μελίνας, αποφασίζει και ο Γιάννης να βγάλει βόλτα τον Αλέξανδρο για να γνωριστούν καλύτερα! Δυστυχώς, όμως, και στις δύο περιπτώσεις η απογοήτευση θα είναι μεγάλη, τόσο για τους άντρες όσο και για τους γιους τους. Στη βίλα, η Μελίνα με την Περιστέρα έρχονται όντως πιο κοντά μεταξύ τους, αφού εμφανιστούν τα πρώτα συννεφάκια στη σχέση της Μελίνας με τον Αρίστο.

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Νίκος Seymour Σταθόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Kάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

Τα επεισόδια της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos/videos

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube

https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos

