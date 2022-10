Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που ποδοπάτησε γατάκι

Για τον άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και τού επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που κακοποίησε μέχρι θανάτου γατάκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 39χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το ΑΤ Λευκού Πύργου για θανάτωση ζώου συντροφιάς και τού επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας καταστήματος και το βίντεο περιήλθε στην κατοχή φιλοζωικής οργάνωσης, μέλη της οποίας προέβησαν σε καταγγελία.

Το περιστατικό φέρεται να διαδραματίστηκε τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου, επί της οδού Ερμού. Όπως φαίνεται στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο δράστης αφού κοιτάζει γύρω του για να βεβαιωθεί ότι δεν τον παρακολουθεί κανείς, πλησιάζει το γατάκι και στη συνέχεια το συνθλίβει με το πόδι του.

Ακολούθως φαίνεται να αποχωρεί από το σημείο σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

