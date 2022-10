Κοινωνία

Αττική: “θηλυκή συμμορία”... άδειαζε σπίτια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς δρούσε η συμμορία γυναικών που ξάφριζε χρήματα και κοσμήματα από σπίτια στην Αττική.

Εξαρθρώθηκε, από τo Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα, που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές από σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν, το μεσημέρι της Τρίτης 3-10-2022, στο Νέο Κόσμο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), τέσσερις ημεδαπές, μέλη της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας, κατηγορούμενες για τα αδικήματα των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών με διάρρηξη από άτομα που έχουν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές και απόπειρα ληστείας.

Οι γυναίκες, λίγο πριν, είχαν μπει σε πολυκατοικία στην περιοχή του Νέου Κόσμου και είχαν διαπράξει κλοπή από οικία και απόπειρα ληστείας.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), που προσέτρεξαν άμεσα στο σημείο, τις εντόπισαν, τις ακινητοποίησαν και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθησαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενες, τουλάχιστον από τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2021, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων-κλοπών από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη εισέρχονταν εντός των πολυκατοικιών και στη συνέχεια προέβαιναν στις διαρρήξεις των διαμερισμάτων, από το εσωτερικό των οποίων αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια διέθεταν προς πώληση αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 δακτυλίδια

αλυσίδα λαιμού.

τσαντάκι μέσης

το χρηματικό ποσό των 53,77 ευρώ

κινητό τηλέφωνο

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάστηκαν -6- διαρρήξεις- κλοπές από οικίες.

Οι ανωτέρω έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων αξιόποινων πράξεων συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγάλεω: ανήλικοι μπήκαν σε σχολείο με κουζινομάχαιρα

Τροχαίο: Μαθητής κατέβηκε από το σχολικό και παρασύρθηκε από αγροτικό

Μεταναστευτικό: Η τουρκική ακτοφυλακή σπρώχνει βίαια μετανάστες στην Ελλάδα (βίντεο - ντοκουμέντο)