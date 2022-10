Παράξενα

Επική αντίδραση κοπέλας σε δημόσια πρόταση γάμου… με γλειφιτζούρι (βίντεο)

Είδε τον αγαπημένο της να γονατίζει μπροστά της και να βγάζει ένα κουτάκι από την τσέπη του, αλλά γρήγορα η συγκίνηση μετατράπηκε σε οργή.

Ως και επική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η αντίδραση μιας κοπέλας, στη δημόσια πρόταση γάμου που της έκανε ο φίλος της σε αγώνα χόκεϊ.

Το ζευγάρι είχε πάει να παρακολουθήσει τον τελευταίο αγώνα της ομάδας του Τορόντο κόντρα στην ομάδα της Βοστώνης για το αμερικανικό πρωτάθλημα χόκεϊ.

Σε κάποιο διάλειμμα ο νεαρός πλησίασε τη φίλη του κι αφού της έδωσε ένα φιλί γονάτισε μπροστά της και εμφάνισε ένα κουτάκι παραπέμποντας σε πρόταση γάμου….

Η κοπέλα συγκινήθηκε, αλλά γρήγορα η συγκίνηση μετατράπηκε σε θυμό, όταν διαπίστωσε ότι το κουτάκι, αντί για μονόπετρο, περιείχε ένα γλειφιτζούρι σε σχήμα δαχτυλιδιού.

Χαστούκισε τον φίλο της και στη συνέχεια έριξε πάνω του ένα ποτήρι με αναψυκτικό, κάνοντας τον να μετανιώσει πικρά για τη φάρσα του.

