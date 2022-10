Κοινωνία

Αίγινα: Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή των δραστών και πως εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία.

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ημεδαπών που διαπράχθηκε την 28-8-2021 στην Αίγινα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ημεδαπών (άνδρα-γυναίκας) που διαπράχθηκε την 28-8-2021 στην Αίγινα.

Από την ανωτέρω Υπηρεσία, στο πλαίσιο παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, ηλικίας 38, 38, 40 και 47 ετών και 38χρονου αλλοδαπού, κατηγορούμενων για τα – κατά περίπτωση - αδικήματα της σύστασης συμμορίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ηθική αυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί αναβολικών ουσιών.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες 5-10-2022, συνελήφθησαν οι δύο 38χρονοι και ο 40χρονος ημεδαποί και ο 38χρονος αλλοδαπός.

Ειδικότερα οι τρεις 38χρονοι κατηγορούνται ότι την 28-8-2021 μετέβησαν στην Αίγινα, κατόπτευσαν το χώρο προκειμένου να διαπιστώσουν τη δυνατότητα επίτευξης της πράξης τους και στη συνέχεια με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας σιδερογροθιές και γάντια με σκληρή επένδυση στους παθόντες, προκαλώντας τους βαριά τραύματα και στη συνέχεια διέφυγαν.

Κίνητρο της προαναφερόμενης επίθεσης φέρεται να ήταν προσωπικές διαφορές των θυμάτων, με τους κατηγορούμενους ως ηθικούς αυτουργούς.

Στην κατοχή του 40χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

πιστόλι με γεμιστήρα με 5 φυσίγγια

κουτί που περιείχε 50 φυσίγγια

αυτοσχέδια μεταλλική ράβδος-ρόπαλο

κινητό τηλέφωνο

Στην κατοχή του 38χρονου ημεδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μεταλλική σιδερογροθιά

ξύλινο ρόπαλο

πλήθος αναβολικών σκευασμάτων

τμήμα της ενδυμασίας που φορούσε κατά τις επίδικες πράξεις

κινητό τηλέφωνο

Στην κατοχή έτερου 38χρονου ημεδαπού και του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα της ενδυμασίας που φορούσαν κατά την επίδικη πράξη και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

