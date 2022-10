Λονδίνο: επίθεση με μαχαίρι στο σταθμό Liverpool Street (βίντεο)

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν άγνωστοι επιχείρησαν να κλέψουν ποδήλατα.



Αναφορές για περιστατικό με επιθέσεις με μαχαίρι δέχτηκε η αστυνομία του Λονδίνου ενώ τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Four people stabbed at #Bishopsgate in the City of London trying to stop thieves taking bikes.



"Medical kits and splatters of blood can be seen outside 22 Bishopsgate."https://t.co/eIsJtPMZCv pic.twitter.com/VvYYLBOXlB