Πόλεμος στην Ουκρανία - Ρωσία: Η ΕΕ ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων

Ισχυρή απάντηση της στην παράνομη προσάρτηση ουκρανικών περιοχών. Τι περιλαμβάνει το 8ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.



To Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε την όγδοη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ως μια ισχυρή απάντηση στην παράνομη προσάρτηση των περιφερειών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα της Ουκρανίας από τον Πούτιν.

«Το συμφωνημένο πακέτο περιλαμβάνει μια σειρά από αυστηρά μέτρα που αποσκοπούν να ενισχύσουν την πίεση στη ρωσική κυβέρνηση και την οικονομία, να αποδυναμώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας και να υποχρεώσουν το Κρεμλίνο να πληρώσει για την πρόσφατη κλιμάκωση», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Συμβούλιο της ΕΕ.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε: «Αυτό το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι απόδειξη της αποφασιστικότητάς μας να σταματήσουμε την πολεμική μηχανή του Πούτιν και να απαντήσουμε στην τελευταία του κλιμάκωση με πλαστά 'δημοψηφίσματα' και παράνομη προσάρτηση ουκρανικών εδαφών. Χτυπάμε περαιτέρω την πολεμική οικονομία της Ρωσίας, περιορίζουμε τις δυνατότητες εισαγωγών/εξαγωγών της και βρισκόμαστε σε γρήγορο δρόμο για να απελευθερωθούμε από τη ρωσική ενεργειακή εξάρτηση. Στοχεύουμε επίσης τους υπεύθυνους για την παράνομη προσάρτηση ουκρανικών εδαφών. Η ΕΕ θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί.»

Το νέο πακέτο κυρώσεων εισάγει στη νομοθεσία της ΕΕ τη βάση για τη θέσπιση ανώτατου ορίου τιμών που σχετίζεται με τη θαλάσσια μεταφορά ρωσικού πετρελαίου για τρίτες χώρες και περαιτέρω περιορισμούς στη θαλάσσια μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου σε τρίτες χώρες.

Συγκεκριμένα, θα απαγορευτεί η παροχή θαλάσσιων μεταφορών και η παροχή τεχνικής βοήθειας, μεσιτείας ή χρηματοδότησης ή οικονομικής βοήθειας σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά αργού πετρελαίου σε τρίτες χώρες (από τον Δεκέμβριο του 2022) ή προϊόντων πετρελαίου (από τον Φεβρουάριο 2023) που προέρχονται στη Ρωσία ή εξάγονται από τη Ρωσία. Η παρέκκλιση του ανώτατου ορίου τιμής θα επέτρεπε την παροχή των μεταφορών και αυτών των υπηρεσιών εάν το πετρέλαιο ή τα προϊόντα πετρελαίου αγοράζονται με ή κάτω από ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο τιμής. Η νέα απαγόρευση για τα πλοία της ΕΕ να παρέχουν θαλάσσια μεταφορά τέτοιων προϊόντων σε τρίτες χώρες θα ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία το Συμβούλιο θα αποφασίσει ομόφωνα να εισαγάγει το ανώτατο όριο τιμών.

Όσον αφορά το εμπόριο, η ΕΕ επεκτείνει την απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων χάλυβα που είτε προέρχονται από τη Ρωσία είτε εξάγονται από τη Ρωσία. Περαιτέρω περιορισμοί στις εισαγωγές επιβάλλονται επίσης σε χαρτοπολτό και χαρτί ξύλου, τσιγάρα, πλαστικά και καλλυντικά, καθώς και στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία κοσμημάτων, όπως πέτρες και πολύτιμα μέταλλα, τα οποία συνολικά δημιουργούν σημαντικά έσοδα για τη Ρωσία. Θα περιοριστεί επίσης η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή πρόσθετων αγαθών που χρησιμοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών.

Επιπλέον, το νέο πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

Την επιβολή κυρώσεων σε άτομα και οντότητες που έπαιξαν ρόλο στη διοργάνωση παράνομων «δημοψηφισμάτων», σε εκπροσώπους του αμυντικού τομέα και σε γνωστά πρόσωπα που διαδίδουν παραπληροφόρηση για τον πόλεμο. Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να συμπεριλάβει στη λίστα με τις κυρώσεις εκείνους που διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων της ΕΕ.

Την επέκταση του καταλόγου των απαγορευμένων ειδών που μπορεί να συμβάλουν στη στρατιωτική και τεχνολογική βελτίωση της Ρωσίας ή στην ανάπτυξη του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Την απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής πολιτικών πυροβόλων όπλων και των βασικών εξαρτημάτων και πυρομαχικών τους, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών.

Την απαγόρευση στους υπηκόους της ΕΕ να κατέχουν θέσεις στα διοικητικά όργανα ορισμένων ρωσικών κρατικών ή ελεγχόμενων νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων.

Την εισαγωγή στον κατάλογο των κρατικών φορέων που υπόκεινται στην απαγόρευση συναλλαγών του Russian Maritime Shipping Register, μιας οντότητας 100% κρατικής ιδιοκτησίας που εκτελεί δραστηριότητες που σχετίζονται με την ταξινόμηση και την επιθεώρηση, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ασφάλειας, των ρωσικών και μη ρωσικών πλοίων και σκαφών.

Την πλήρη απαγόρευση της παροχής κρυπτοστοιχείων, λογαριασμού ή υπηρεσιών φύλαξης κρυπτοστοιχείων σε πρόσωπα και κατοίκους της Ρωσίας, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία τους.

Την απαγόρευση παροχής αρχιτεκτονικών και μηχανικών υπηρεσιών, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Ρωσία.

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι από σήμερα, το γεωγραφικό πεδίο των περιορισμών που θεσπίστηκαν στις 23 Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της απαγόρευσης εισαγωγής αγαθών από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, θα επεκταθεί για να καλύψει επίσης τις μη ελεγχόμενες περιοχές των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι σχετικές νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν σύντομα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

