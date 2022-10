Κόσμος

Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν: η ΕΕ αναπτύσσει “πολιτική αποστολή” στα σύνορα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στην απόφαση, μετά από την συνάντηση εκπροσώπων της Τετραμερούς, στην Πράγα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει «πολιτική αποστολή» στην Αρμενία, κατά μήκος των συνόρων με το Αζερμπαϊτζάν, για να συμβάλει να «αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη» μεταξύ των δύο χωρών και να γίνει οροθέτηση των συνόρων, ανακοίνωσαν σήμερα τα μέρη που συμμετείχαν σε τετραμερή σύνοδο, με τη συμμετοχή της Γαλλίας, στην Πράγα.

«Η αποστολή θα αρχίσει τον Οκτώβριο και η μέγιστη διάρκειά της θα είναι δύο μήνες. Σκοπός αυτής της αποστολής είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και (...) να συνεισφέρει στις επιτροπές οροθέτησης των συνόρων», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά το πέρας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Η Αρμενία δέχθηκε να διευκολύνει την τοποθέτηση (αυτής) της αποστολής» και «το Αζερμπαϊτζάν δέχθηκε να συνεργαστεί με αυτή την αποστολή σε ό,τι το αφορά», συνεχίζει η κοινή ανακοίνωση.

Οι τέσσερις άνδρες διεξήγαγαν συνομιλίες για ώρες, ως αργά τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, στο περιθώριο της πρώτης συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα.

«Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στη διακήρυξη της Αλμά Ατά το 1991, με την οποία αναγνώρισαν αμοιβαία την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία τους. Επιβεβαίωσαν ότι αυτή η τελευταία θα αποτελέσει τη βάση των εργασιών των επιτροπών οροθέτησης των συνόρων και ότι η προσεχής συνάντηση των επιτροπών θα γίνει στις Βρυξέλλες ως τα τέλη Οκτωβρίου», διευκρινίζεται στο κείμενο.

Με τις συμφωνίες της Αλμά Ατά (γνωστής πλέον ως Αλμάτι, της πρωτεύουσας του Καζακστάν) ιδρύθηκε η Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

Τον Σεπτέμβριο τουλάχιστον 286 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εχθροπραξίες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Επρόκειτο για τις πιο αιματηρές μάχες των δυο γειτόνων του Καυκάσου από τον πόλεμο στον οποίο ενεπλάκησαν το 2020.

Η σύγκρουσή τους αφορά την τύχη του Ναγκόρνο Καραμπάχ, θύλακα των Αρμενίων στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς και την οροθέτηση των συνόρων τους.

Καθώς η Μόσχα χαρακτηρίζεται πλέον απομονωμένη στη διεθνή σκηνή από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία στα τέλη του Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβαν στη θέση της τον ρόλο των μεσολαβητών στη διαδικασία αποκλιμάκωσης των εντάσεων και εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στο Μπακού και το Γερεβάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές βροχές και βοριάδες την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 188 σημεία

Μητσοτάκης - Ερντογάν: ο καβγάς στην Πράγα, η απειλή επίθεσης στην Ελλάδα και το… savoir vivre