Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν: συνεχίζονται οι εχθροπραξίες

Ποιος είναι ο χθεσινός τραγικός απολογισμός. Φόβοι για γενικότερη σύρραξη.

Νέες εχθροπραξίες μεταξύ των δυνάμεων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν σημειώθηκαν σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας, μία ημέρα αφού δεκάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές σκοτώθηκαν στις χειρότερες συγκρούσεις που έχουν ξεσπάσει μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών μετά τον πόλεμο του 2020.

Τουλάχιστον 49 Αρμένιοι και 50 Αζέροι στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες, όπως ανακοίνωσε κάθε πλευρά, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για την έναρξη των εχθροπραξιών.

Το Αζερμπαϊτζάν έκανε χρήση του πυροβολικού, όλμων και μικρών όπλων κατά την επίθεσή του σήμερα το πρωί, επεσήμανε το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας σε ανακοίνωσή του.

"Η κατάσταση στα σύνορα Αρμενίας- Αζερμπαϊτζάν παραμένει τεταμένη", πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Γερεβάν ότι το Μπακού εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του εδάφους του.

