Αστάνα: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα ημιτελικά

Ποιον τενίστα από την πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης θα βρει στο δρόμο του για τον τελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στον ημιτελικό του διεθνούς τουρνουά τένις, που διεξάγεται στην Αστάνα του Καζακστάν, καθώς μετά από συγκλονιστικό αγώνα, επικράτησε του Πολωνού, Χουμπέρτ Χουρκάτς (Νο 10 στον κόσμο) με 7-6(8), 6-3.

Το πρώτο σετ, ήταν... ακατάλληλο για καρδιακούς, καθώς οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους κι έφθασαν στο 6-6. Ωστόσο, στο 7ο και στο 9ο γκέιμ, ο Έλληνας πρωταθλητής, έφθασε πολύ κοντά στο μπρέικ, που θα του έδινε ισχυρό πλεονέκτημα, καθώς προηγήθηκε με 40-15. Όμως ο Πολωνός, κατάφερε να πάρει διαδοχικούς πόντους και να αποτρέψει το πλεονέκτημα του Τσιτσιπά. Μάλιστα, στο tie break που ακολούθησε, ο Χουρκάτς προηγήθηκε με 6-3 κι έφθασε «μία ανάσα» από την κατάκτηση του σετ, αλλά ο "Tsitsifast" είχε διαφορετική... άποψη. Αφού έμεινε στο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής, ισοφάρισε σε 6-6 και τελικά, μετά από μία ώρα κι επτά λεπτά, επικράτησε με 10-8 και απέκτησε προβάδισμα.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε στο όγδοο γκέιμ να «σπάσει» το σερβίς του Χουρκάτς, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα. Στην συνέχεια, ο 24χρονος Έλληνας πρωταθλητής, πήρε «καθαρό» το ένατο γκέιμ και μετά από 36 λεπτά αγώνα, έφθασε στη νίκη.

Αντίπαλος του Τσιτσιπά στον ημιτελικό, θα είναι ο Ρώσος, Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 9), ο οποίος νίκησε εύκολα τον Γάλλο, Αντριάν Μαναρινό (Νο 51) με 6-1, 6-2.

