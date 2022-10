Πολιτική

Οικονόμου: Όλοι έχουν αντιληφθεί ότι η Τουρκία είναι αυτή που προκαλεί

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Τσίπρα για «ψέματα κατά συρροή» σε ότι αφορά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

«Χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια του δείπνου των ηγετών που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα, ο Τούρκος πρόεδρος πήρε το λόγο και στο τέλος της παρέμβασης του κατηγόρησε ψευδέστατα και απρόκλητα την Ελλάδα ότι ανεβάζει την ένταση και προκαλεί. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πήρε αμέσως το λόγο και του απάντησε ευθέως ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και αντί να προκαλεί εντάσεις θα πρέπει να προσέλθει σε συνεννόηση και διάλογο χωρίς προκλήσεις και ακραία ρητορική, όπως κάνουν οι ηγέτες υπεύθυνων χωρών» είπε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που σήμερα γίνεται στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Οικονόμου στάθηκε στις σημερινές δηλώσεις του πρωθυπουργού, που είπε πως «αυτό που έγινε μπροστά σε όλους τους ηγέτες που συμμετείχαν στο συνέδριο ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αντιληφθούν οι ομόλογοι του ποιος είναι αυτός που προκαλεί, ποιος είναι αυτός που υψώνει τους τόνους και ποια είναι εκείνη η χώρα, η οποία με αυτοπεποίθηση, υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και είναι ανοιχτή, δεν κλείνει ποτέ την πόρτα του διαλόγου».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και στην πρόταση της Ελλάδας για επιβολή πλαφόν. «Και στη Σύνοδο της Πράγας αναδεικνύονται με έμφαση δύο πράγματα. Πρώτον, η Ελλάδα αποτελεί μέρος των λύσεων απέναντι στα προβλήματα που ταλανίζουν την Ευρώπη και τους ευρωπαίους πολίτες», είπε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: «Δεύτερον, η Ελλάδα είναι αποφασισμένη και ικανή να υπερασπιστεί ανυποχώρητα την κυριαρχία της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα αλλά και τη διεθνή νομιμότητα».

Σε άλλα θέματα, ο κ. Οικονόμου στάθηκε στο νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Νομοθετούνται με το νομοσχέδιο αυτό μία σειρά από ρυθμίσεις που δίνουν σάρκα και οστά στο μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού πακέτου της ΔΕΘ και παράλληλα διορθώνονται αδικίες και στρεβλώσεις που έχουν παρατηρηθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν», υπογράμμισε.

Επίσης, για τους ισχυρισμούς του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, πως η Ελλάδα έχει από τι υψηλότερες τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έκανε λόγο για «κατά συρροή και κατ’ επανάληψη ψέματα» τα οποία «καταρρίπτονται για τον Σεπτέμβριο, όπως έγινε και για τον Αύγουστο».

Τέλος σημείωσε ότι άνοιξε και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προς τους δικαιούχους για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών θεάματος για την περίοδο 2022 - 2023.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει ως εξής:

Για τη Σύνοδο Κορυφής

Χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ηγετών που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα, ο Τούρκος Πρόεδρος Tayyip Erdogan πήρε τον λόγο και στο τέλος της παρέμβασής του κατηγόρησε ψευδέστατα και απρόκλητα την Ελλάδα ότι ανεβάζει την ένταση και προκαλεί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε αμέσως τον λόγο και του απάντησε ευθέως, τονίζοντας ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Και ότι αντί να προκαλεί εντάσεις, θα πρέπει να προσέλθει σε συνεννόηση και διάλογο, χωρίς προκλήσεις και ακραία ρητορική, όπως κάνουν οι ηγέτες υπεύθυνων χωρών.

Όπως τόνισε σε σημερινές του δηλώσεις ο Πρωθυπουργός αυτό που έγινε χθες μπροστά σε όλους τους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο αυτή ήταν μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για να αντιληφθούν οι ομόλογοί του -ενδεχομένως και εκείνοι που δεν έχουν βαθιά γνώση των ζητημάτων που μας απασχολούν- ποιος είναι αυτός που προκαλεί, ποιος είναι αυτός που υψώνει τους τόνους και ποια είναι εκείνη η χώρα η οποία με αυτοπεποίθηση υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και είναι ανοιχτή -δεν κλείνει ποτέ- την πόρτα του διαλόγου.

Νωρίτερα στη διάρκεια της χθεσινής Συνόδου οργανώθηκαν μια σειρά από θεματικές. Ο Πρωθυπουργός ήταν συμπρόεδρος στο τραπέζι για την Ενέργεια, την Οικονομία και την Κλιματική αλλαγή, την θεματική δηλαδή με τη μεγαλύτερη παγκόσμια βαρύτητα στη συγκυρία που ζούμε σήμερα. Στην παρέμβασή του, αναφέρθηκε στην πρόταση που έχει καταθέσει για πλαφόν στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, υπογραμμίζοντας ανάμεσα στα άλλα ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τολμηρή δράση άμεσα, καθώς η αγορά του φυσικού αερίου δεν λειτουργεί σωστά.

Επανέλαβε ότι πρέπει να εξεταστεί μια παρέμβαση σε επίπεδο χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου και είναι θετικό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει την ελληνική πρόταση. Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και κοινή απάντηση, όπως έκανε η Ε.Ε. και την περίοδο της πανδημίας.

Το θέμα του πλαφόν θα τεθεί και σήμερα από τον Πρωθυπουργό στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η ελληνική πρόταση έχει αποκτήσει νέα δυναμική μετά την επιστολή της Προέδρου της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Λεπτομέρειες του σχεδίου θα εξεταστούν την ερχόμενη Τρίτη στο νέο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Ο στόχος τώρα είναι να συμφωνηθούν οι βασικές αρχές ώστε η Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για Κανονισμό και η απόφαση όπως είπε σε σημερινές του δηλώσεις ο Πρωθυπουργός να παρθεί οπωσδήποτε μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής.

Και στην Σύνοδο της Πράγας αναδεικνύονται με έμφαση δύο πράγματα: Πρώτον, η Ελλάδα αποτελεί μέρος των λύσεων απέναντι στα προβλήματα που ταλανίζουν την Ευρώπη και τους ευρωπαίους πολίτες. Η χώρα μας πρωτοπορεί με προτάσεις που τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής τόσο για την τεκμηρίωσή τους όσο και για την λειτουργικότητα τους. Η δημιουργία του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό νόσησης κατά την διάρκεια της πανδημίας και τώρα η πρόταση για το πλαφόν στο φυσικό αέριο είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της τακτικής και της φιλοσοφίας αυτής. Και δεύτερον η Ελλάδα είναι αποφασισμένη, αλλά και ικανή να υπερασπιστεί ανυποχώρητα την κυριαρχία της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και τη διεθνή νομιμότητα.

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

Δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Οι βασικές κατευθύνσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων εστιάζονται σε τρεις βασικούς άξονες:

Πρώτον, στην προώθηση προστατευτικών διατάξεων για τους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Δεύτερον, στον εξορθολογισμό ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων.

Και τρίτον, στην προστασία της μητρότητας και την προώθηση της ισότητας και της κατάργησης των διακρίσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.

Νομοθετούνται με το νομοσχέδιο αυτό μια σειρά από ρυθμίσεις που δίνουν σάρκα και οστά στο μεγαλύτερο μέρος του «κοινωνικού πακέτου» της Δ.Ε.Θ., ενώ, παράλληλα, διορθώνονται αδικίες και στρεβλώσεις του παρελθόντος επ' ωφελεία χιλιάδων ασφαλισμένων. Πιο συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων:

-Εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή μεγάλου μέρους του «κοινωνικού πακέτου» που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Δ.Ε.Θ. πριν από περίπου ένα μήνα. Συγκεκριμένα, εισάγεται η ρύθμιση για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ προς χαμηλοσυνταξιούχους και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και για τους δικαιούχους του αναπηρικού επιδόματος, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Παιδιού. Επίσης, ρυθμίζεται η επέκταση της άδειας μητρότητας σε εννέα μήνες (από έξι) και τα κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

-Περιλαμβάνεται σειρά ρυθμίσεων όπως: Η μείωση του χρόνου παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών στον e-ΕΦΚΑ σε 10 χρόνια (από 20). Ο διπλασιασμός των δόσεων για πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 24 δόσεις (από 12). Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% των ασφαλισμένων του τ. Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Η επέκταση της «μάχιμης πενταετίας» σε όλους τους ένστολους.

-Αντιμετωπίζονται ζητήματα ίσης μεταχείρισης, σε ό,τι αφορά με διακρίσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα σε βάρος οροθετικών στο χώρο εργασίας.

Να σημειώσω, επίσης, ότι άνοιξε την Τετάρτη και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προς τους δικαιούχους για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών θεάματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρ. ΟΑΕΔ) για την χειμερινή περίοδο 2022-2023. Συνολικά θα εκδοθούν έως 220.000 επιταγές η αξία των οποίων ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στα 15 ευρώ για τις κεντρικές σκηνές και στα 12 ευρώ για τις παιδικές σκηνές. Με την επιταγή αυτή οι ωφελούμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, χωρίς να καταβάλουν κανένα επιπλέον ποσό, χωρίς καμία παραπάνω επιβάρυνση. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των δικαιούχων με βάση το εισόδημά τους και τη σειρά προτεραιότητας στην υποβολή της αίτησης.

Η Κυβέρνησή μας, αποδεικνύει και αυτό το νομοσχέδιό ότι σε ελάχιστο χρόνο, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του μεγαλύτερου μέρους του κοινωνικού πακέτου που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, εδώ στη Δ.Ε.Θ.. Εξαγγελίες που έρχονται και αυτές να απαντήσουν στις ανάγκες των πολιτών στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε. Η Κυβέρνησή μας με πολιτικό ανθρωπισμό, με έγνοια, με μέριμνά στους πολίτες και την ανάγκη αντιμετώπισης της δύσκολης καθημερινότητας, αποδεικνύει ότι είμαστε δίπλα τους με πράξεις, αποδεικνύει ότι είμαστε δίπλα τους με έργα και όχι με λόγια. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και κυρίως ωφέλιμοι.

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι τιμές ρεύματος στη χώρα μας

Κλείνοντας να επισημάνω για μια ακόμη φορά ότι ένα από τα κατά συρροή και κατ' επανάληψη ψέματα του κ. Τσίπρα, ο ισχυρισμός, δηλαδή, ότι δήθεν η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη καταρρίπτεται και για το Σεπτέμβριο, όπως έχει γίνει και για τον Αύγουστο. Όπως προκύπτει από την μηνιαία διεθνή έρευνα του HEPI, οι τιμές ρεύματος που πλήρωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο -όχι απλώς είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο- αλλά όπως προκύπτει από μια έρευνα σε 15 πόλεις η Αθήνα έχει την δεύτερη χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα αυτή η Αθήνα κατατάσσεται στη 2η φθηνότερη τιμή. Η κιλοβατώρα στην Αθήνα για τον Σεπτέμβριο αποτιμάται στα 23,33 ευρώ την κιλοβατώρα όταν στη Μαδρίτη ήταν 42,03 ευρώ η κιλοβατώρα, στο Άμστερνταμ 67,50, στο Λονδίνο 38,87 και στη Λισσαβώνα 28,06. Επαναλαμβάνω η Αθήνα στην προτελευταία θέση με τη φθηνότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές στα 23,33 ευρώ.

Πως το καταφέραμε αυτό: Η τιμή της κιλοβατώρας στους οικιακούς καταναλωτές στη χώρα μας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας των επιδοτήσεων που συνεχίζει να απολαμβάνει ο Έλληνας καταναλωτής, εξαιτίας τους εθνικού σχεδίου που έχουμε θέσει σε εφαρμογή από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κρίση. Χάρη στην εφαρμογή του μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων από τους παραγωγούς ενέργειας και τη διοχέτευσή τους για τη μείωση των ανατιμήσεων, αλλά και από την επιδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που ήδη αντιγράφουν μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και υιοθετεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προέκυψε πρόσφατα.

Στα τρία τελευταία χρόνια, τα χρόνια των μεγάλων κρίσεων και μεγάλων προκλήσεων, η Ελλάδα της πρακτικής, της λογικής, των λύσεων, η Ελλάδα του πολιτικού ανθρωπισμού καταφέρνει να δημιουργεί παράδειγμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

