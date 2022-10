Κοινωνία

Ο Τσιάρτας ρωτά πότε το ΚΚΕ θα τεθεί εκτός νόμου - Χαμός στα social media

Σάλος στα social media για την νέα ανάρτηση του Βασίλη Τσιάρτα. Στο στόχαστρο του αυτή την φορά του ΚΚΕ. Η απάντηση του "Οδηγητή".



Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα ανάρτηση του Βασίλη Τσιάρτα στο Twitter. Στο στόχαστρό του αυτή την φορά μπήκε το ΚΚΕ.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής σε ανάρτησή του ζητά ουσιαστικά να τεθεί το ΚΚΕ εκτός νόμου. Ανεβάζοντας μια φωτογραφία από δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας τέθηκε εκτός νόμου, ο Βασίλης Τσιάρτας αναρωτιέται γιατί καθυστερεί η αντίστοιχη απόφαση στην Ελλάδα.

Όπως θα περίμενε κανείς τα σχόλια ήταν αμέτρητα κάτω από αυτή του την ανάρτηση.

Μία όμως ξεχώρισε και ήταν αυτή του «Οδηγητή», ο οποίος σχολίασε: «Σκεφτήκαμε να μπούμε στον κόπο να εξηγήσουμε στον Βασίλη Τσιάρτα γιατί το σύστημα "καθυστερεί" να ξεμπερδέψει με το ΚΚΕ, αλλά επειδή δε φημίζεται για την ταχύτητά του, μέχρι να απαντήσει, θα έχουν χτιστεί άλλα 5 γήπεδα στη Φιλαδέλφεια και θα είναι πάλι ακάλεστος...».

Σκεφτήκαμε να μπούμε στον κόπο να εξηγήσουμε στον @VasilisTsiartas γιατί το σύστημα "καθυστερεί" να ξεμπερδέψει με το ΚΚΕ, αλλά επειδή δε φημίζεται για την ταχύτητά του, μέχρι να απαντήσει, θα έχουν χτιστεί άλλα 5 γήπεδα στη Φιλαδέλφεια και θα είναι πάλι ακάλεστος... https://t.co/VTRYkC2SWy

