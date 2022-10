Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για Τουρκία: Δεν συμμετέχουμε σε διαγωνισμό ατάκας

Ο υπουργός Άμυνας απάντησε σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα ότι η Ελλάδα θα «συνεχίσει να κάνει την δουλειά της».

Στην Καβάλα βρέθηκε χθες ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος για τα εγκαίνια της 28ης Kavala Expo 2022.

Μετά την ομιλία του στο εκθεσειακό κέντρο, μίλησε στο κανάλι «ΕΝΑ» και ρωτήθηκε για την τουρκική προκλητικότητα που κλιμακώνεται το τελευταίο διάστημα.

«Οι λαλίστατοι γείτονες επιλέγουν να μιλάνε πολύ. Εμείς δεν ακολουθούμε τον ρυθμό τους, δεν κάνουμε διαγωνισμό επιθετικής και εχθρικής ατάκας. Εμείς αναδεικνύουμε την γεωπολιτική κατάσταση και κάνουμε την δουλειά μας και οι Ένοπλες δυνάμεις ξέρουν πάρα πολύ καλά να κάνουν την δουλειά τους. Η δουλειά μας είναι να δυναμώνουμε την Ελλάδα στρατιωτικά και ίσως αυτό να ενοχλεί και να φέρνει παραπάνω δηλώσεις από μεριάς τους. Εμείς θα κάνουμε την δουλειά μας».

