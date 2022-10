Πολιτική

Μητσοτάκης για Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν θα αφήσει καμία πρόκληση αναπάντητη

Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά το τέλος της άτυπης Συνόδου Κορυφής στην Πράγα. Η αναφορά στον "καβγά" με τον Ερντογάν.

«Διαμορφώνεται κοινός τόπος για κοινή δραστική ευρωπαϊκή παρέμβαση προκειμένου να πέσουν οι τιμές», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της συνόδου κορυφής στην Πράγα για το θέμα της τιμής του φυσικού αερίου. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «θα μπορούμε να αποφασίσουμε μια τέτοια παρέμβαση».

Πρόσθεσε ότι οι προτάσεις έχουν ωριμάσει, έστω με καθυστέρηση. «Έστω και αργά η Ευρώπη να πρέπει να κάνει το σωστό, ενωμένοι να αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη που μας δίνει η ευρωπαϊκή οικογένεια, να κατεβάσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον εφοδιασμό», υπογράμμισε.

Για τη συμπεριφορά του Ταγίπ Ερντογάν και το κλίμα στη σύνοδο ο πρωθυπουργός τόνισε πως «η κυβέρνηση κι εγώ δεν πρόκειται να αφήσουμε καμία πρόκληση να περάσει αναπάντητη. Πιστεύω ότι όλοι όσοι συμμετείχαν, είδαν και έβγαλαν τα συμπεράσματα τους».

Είπε, επίσης, ότι ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων η οποία έγινε, ενώ για τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου ότι "θα έρθουν κάποιο βράδυ" ανέφερε ότι ήταν αμφίσημη εξ όσων άκουσε από τη μετάφραση.

«Θα πάρω την καλή ερμηνεία και θα πω ότι όχι, δεν ήταν απειλή κατά της Ελλάδας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Θα συγκρατήσω αυτό που είπε ότι η Τουρκία δεν έχει καμία βλέψη για την εθνική κυριαρχικά καμιάς άλλης χώρας. Συγκρατώ αυτή την τοποθέτηση ως ένα σχόλιο προς τη θετική κατεύθυνση. Ελπίζω μόνο να έχει και συνέχεια και να σταματήσει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη ρητορική αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας όσον αφορά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν οι κυρώσεις είναι στο τραπέζι ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως υπάρχει ένα πλαίσιο αποφάσεων που δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προχωρήσει σε αυτό το δρόμο στην περίπτωση που η Τουρκία ξεπεράσει κάποιες κόκκινες γραμμές.

«Άρα το πλαίσιο υπάρχει και ελπίζουμε να μη χρειαστεί να γίνει πράξη. Να τονίσω επίσης ότι με βάση το 8ο πακέτο κυρώσεων που έχουν εγκριθεί, υπάρχει για πρώτη φορά επιβολή κυρώσεων σε τουρκικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα που κρίνεται ότι παραβιάζουν τις κυρώσεις προς την Τουρκία», πρόσθεσε και έκανε λόγο για βήμα στη σωστή κατεύθυνση.

Για το χθεσινό επεισόδιο στο δείπνο είπε ότι είναι καλό μερικές φορές αυτά να λέγονται δημόσια. Και πρόσθεσε: «Ίσως ο Τούρκος πρόεδρος να μην είναι συνηθισμένος να του απαντάει κανείς στις απόψεις τις οποίες διατυπώνει. Έτσι δουλεύουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θέλω να πιστεύω ότι ενδεχομένως αυτή η ανταλλαγή απόψεων να μπορεί να λειτουργήσει εκτονωτικά και να δρομολογήσουμε αποκλιμάκωση φραστικών εντάσεων και να καθίσουμε επιτέλους να συζητήσουμε και για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να επιστρέψουμε στο τραπέζι των συζητήσεων για τη μία μας διαφορά, την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε, επίσης, ότι «όλοι όσοι συμμετείχαν, σχημάτισαν άποψη για το ποιος προκαλεί, ποιος υιοθετεί μια επιχειρηματολογία που δεν ταιριάζει στο γεωπολιτικό πλαίσιο σήμερα. Η Τουρκία αν θέλει να έχει όπως ισχυρίζεται μια παραγωγική σχέση με την ΕΕ, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να αλλάξει πορεία. Δε θα βρει κανένα σύμμαχο εντός ευρωπαϊκής οικογένειας εφόσον εξακολουθεί να πορεύεται σε αυτόν το δρόμο».





