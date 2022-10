Κόσμος

Έκρηξη στη γέφυρα Κερτς - Μόσχα: “Έως το βράδυ η αποκατάσταση των ζημιών”

Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέχρι τώρα, από την έκρηξη ενός παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού στη γέφυρα. Τι ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο πηγές του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που μάχονται στις περιοχές Μικολάιβ, Κρίβι Ριχ και Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας θα μπορούν να λάβουν όλα τα εφόδια που χρειάζονται μέσω των χερσαίων και των ναυτικών διαδρόμων που υπάρχουν, μετά τη σοβαρή ζημιά που προκλήθηκε από μία έκρηξη στη γέφυρα που ενώνει την Ρωσία με την Κριμαία στο Στενό του Κερτς.

Η σημερινή έκρηξη στην οδική και σιδηροδρομική γέφυρα, η οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά Ρώσων στρατιωτών και πολεμικών εφοδίων μέσω της χερσονήσου σε άλλες περιοχές της Νότιας Ουκρανίας, κατέστρεψε τμήματα της οδικής σύνδεσης, με συνέπεια, η κίνηση των οχημάτων να γίνεται προς μία κατεύθυνση, ενώ καταστράφηκαν και σιδηροδρομικές γραμμές.

Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέχρι τώρα, από την έκρηξη ενός παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού στη γέφυρα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν τα στοιχεία του φορτηγού και του ιδιοκτήτη του που ήταν δηλωμένο στην περιοχή του Κράσνονταρ, ενώ έχουν αρχίσει οι έρευνες στην κατοικία του ιδιοκτήτη του φορτηγού.

Περίπου στις 6 το πρωί ένα φορτηγό ανατινάχθηκε, με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά οι δεξαμενές καυσίμων ενός τρένου. Η φωτιά στη γέφυρα έχει ήδη σβήσει. Μέρος του οδοστρώματος της γέφυρας κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία συρμών και οχημάτων. Η διέλευση των σκαφών συνεχίζεται. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί πορθμείο που θα διασχίζει το Στενό του Κερτς. Έχει ήδη ξεκινήσει η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής.

Η σιδηροδρομική κίνηση θα αποκατασταθεί στις 20:00 σήμερα το βράδυ τοπική ώρα, όπως ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο πηγές του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Η Πανρωσική Ένωση Ασφαλιστών αποτιμά τη ζημιά από την έκρηξη και τη φωτιά στη γέφυρα σε 200 έως 500 εκατομμύρια ρούβλια (3,3 με 8,2 εκατ. ευρώ).

Η σιδηροδρομική κίνηση σε μία κατεστραμμένη οδική και σιδηροδρομική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη Χερσόνησο της Κριμαίας θα αποκατασταθεί στις 20:00 σήμερα το βράδυ τοπική ώρα, όπως ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο πηγές του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Μία μεγάλη έκρηξη που έγινε σήμερα περίπου στις 06:00 τοπική ώρα, κατέστρεψε το οδικό τμήμα της γέφυρας.

Ο Βλαντίμιρ Κονστανίνοφ, επικεφαλής του κοινοβουλίου της Κριμαίας, δήλωσε σύμφωνα με το Interfax ότι «Ουκρανοί βάνδαλοι κατάφεραν να στραφούν προς τη γέφυρα της Κριμαίας με τα ματωμένα χέρια τους». «Τώρα έχουν κάτι για να περηφανεύονται», δήλωσε. «Στα 23 χρόνια οικονομικής δραστηριότητάς τους απέτυχαν να οικοδομήσουν κάτι αξιοπρόσεκτο στην Κριμαία, αλλά (τώρα) κατάφεραν να καταστρέψουν το οδικό κομμάτι της ρωσικής γέφυρας». Ο Κονσταντίνοφ δήλωσε ότι η ζημιά «δεν είναι σοβαρή» και θα αποκατασταθεί γρήγορα.

Από την πλευρά του, ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, τόνισε μέσω Twitter ότι αυτή είναι μόνο «η αρχή», χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη. «Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Ποντολιάκ.

Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, ανήρτησε ένα emoji στο Twitter που εικονίζει μια γέφυρα μέσα σε σύννεφα καπνού.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ολέξι Ντανίλοφ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με την πυρκαγιά στη γέφυρα συνοδευόμενο από ένα βίντεο της Μέριλιν Μονρόε που τραγούδα "Happy birthday, Mr President" (Χρόνια πολλά κ. πρόεδρε). Ο Πούτιν έγινε χθες 70 ετών.

