Ναυάγιο στα Κύθηρα: Σοροί μεταναστών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα προκειμένου να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση και να καταγραφούν.



Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος προκειμένου να ανασυρθούν οι σοροί των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο των Κυθήρων στήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν έξι νεκροί μετανάστες, οι οποίοι και περισυλλέγησαν.

Οι σοροί των τεσσάρων μεταναστών μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα, προκειμένου να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να καταγραφούν.

Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, από τα δύο ναυάγια σκαφών με μετανάστες που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης συνεχίζονται υπο ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες στις θαλάσσιες περιοχές της Λέσβου και των Κυθήρων.

