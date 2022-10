Οικονομία

Τουρισμός: “Σπάει” όλα τα ρεκόρ η κίνηση στα Δωδεκάνησα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιβεβαιώνεται πλέον και από τα στοιχεία της τουριστικής κίνησης ότι το 2022 θα είναι η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του δωδεκανησιακού τουρισμού.



Επιβεβαιώνεται πλέον και από τα στοιχεία της τουριστικής κίνησης ότι το 2022 θα είναι η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του δωδεκανησιακού τουρισμού.

Παρά το γεγονός ότι η τουριστική κίνηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, είναι πλέον δεδομένο ότι τόσο στη Ρόδο όσο και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου με βάση τα στοιχεία των αεροδρομίων και τα αντίστοιχα των λιμανιών, φέτος θα είναι η καλύτερη χρονιά, αφού θα ξεπεράσει και αυτήν του 2019 που ήταν μέχρι τώρα η καλύτερη.

Το γεγονός έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ικανοποίηση στους παράγοντες της τοπικής οικονομίας δεδομένου ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια, λόγω των περιορισμών για την πανδημία η τουριστική κίνηση είχε συρρικνωθεί.

Ειδικά στο νησί της Ρόδου, αυτή η εικόνα προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία του πενταμήνου (με βάση τα στοιχεία του αεροδρομίου «Διαγόρας» και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου), δηλαδή το διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι και τον Αύγουστο, κατά το οποίο ήρθαν στη Ρόδο με πτήσεις τσάρτερ συνολικά 1.892.090 άτομα, έναντι 1.754.429 το ίδιο διάστημα του 2019.

Πρόκειται για μία αύξηση που φτάνει το 7,3% και έχει διαμορφωθεί κατά τους πέντε μήνες του έτους που παρατηρείται η μεγαλύτερη τουριστική κίνηση στο νησί.

Για το 2019, το πεντάμηνο Απριλίου-Αυγούστου, η κίνηση διαμορφώθηκε αναλυτικά ως εξής:

Απρίλιος: 102.715 τουρίστες

Μάιος: 285.231 τουρίστες

Ιούνιος: 410.182 τουρίστες

Ιούλιος: 478.783 τουρίστες

Αύγουστος: 477.518 τουρίστες

Για το 2022, το πεντάμηνο Απριλίου-Αυγούστου, η κίνηση διαμορφώθηκε αναλυτικά ως εξής:

Απρίλιος: 111.057 τουρίστες

Μάιος: 298.134 τουρίστες

Ιούνιος: 432.063 τουρίστες

Ιούλιος: 542.361 τουρίστες

Αύγουστος: 508.475 τουρίστες

Από το Καστελόριζο μέχρι την Πάτμο

Αυξημένη ήταν η κίνηση και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, από το Καστελόριζο μέχρι την Πάτμο, κυρίως όμως τους θερινούς μήνες όπως άλλωστε κάθε χρόνο.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ – ΜΠΕ, σταδιακή μείωση θα σημειώσει η τουριστική κίνηση στη Ρόδο μέσα στο μήνα, η οποία θα φτάσει προς το τέλος της, το διάστημα από 30 Οκτωβρίου έως και 6 Νοεμβρίου, όταν θα κλείσουν και τα περισσότερα ξενοδοχεία στο νησί. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα εκτιμάται ότι η πλειοψηφία των ξενοδοχείων θα σταματήσουν τη λειτουργία τους και ελάχιστες μονάδες θα μείνουν ανοιχτές έως τις 14 Νοεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος.

Πρόκειται για ξενοδοχεία που θα είναι διασκορπισμένα σε όλο το νησί καθώς μέχρι τότε θα είναι διάσπαρτος και ο αριθμός των τουριστών σε αυτό. Σημειώνεται ότι οι πτήσεις με τους τελευταίους τουρίστες στις αρχές Νοεμβρίου θα προέρχονται από Γερμανία, Σκανδιναβία και Αγγλία και απολογιστικά οι αφίξεις θα ξεπεράσουν τα 2,5 εκατ. τουρίστες.

Αισιοδοξία και αβεβαιότητα για το 2023

Για το 2023 υπάρχει αισιοδοξία αλλά και αβεβαιότητα. Η αισιοδοξία εδράζεται στον αριθμό πτήσεων που είχαν προγραμματιστεί για φέτος και είναι, όπως εκτιμούν τουριστικοί παράγοντες, πολύ σημαντικό ότι υπάρχει η βούληση να μη μειωθούν πτήσεις, αλλά απεναντίας να αυξηθούν.

Δεν μπορεί όμως κανείς να παραβλέψει το ότι η κατάσταση στην Ευρώπη με την αύξηση του ενεργειακού κόστους που οδηγεί σε αύξηση του κόστους ζωής, είναι «ιδανική» για να δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας και αστάθειας στις εθνικές οικονομίες, με επίπτωση στα εισοδήματα των πολιτών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τουριστικούς πράκτορες του νησιού, οι πτήσεις τσάρτερ τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου και θα είναι κάπως αυξημένες το διάστημα από 2 έως 4 Απριλίου καθώς το καθολικό Πάσχα γιορτάζεται στις 9 Απριλίου.



πηγή: ot.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδικός Σταθμός: Δασκάλα φορά μάσκα και τρομοκρατεί παιδιά (βίντεο)

Ρωσία - επιστράτευση: εγκαταλείπουν τη χώρα κατά εκατοντάδες χιλιάδες

Κριμαία - Γέφυρα του Κερτς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης