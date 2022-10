Κρις Βαν Χόλεν στον ΑΝΤ1: Οποιαδήποτε ενέργεια της Τουρκίας κατά της Ελλάδας θα έχει βαρύτατες συνέπειες (βίντεο)

Κόσμος

Ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα υπέρ της Ελλάδας έστειλε ο Αμερικανός Γερουσιαστής, Κρις Βαν Χόλεν. Μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Του Θανάση Κ. Τσίτα

Ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα υπέρ της Ελλάδας έστειλε ο Αμερικανός Γερουσιαστής, Κρις Βαν Χόλεν και ξεκαθαρίζει πως οποιαδήποτε ενέργεια της Τουρκίας κατά της Ελλάδας θα έχει βαρύτατες συνέπειες.

“Ελπίζω η κυβέρνηση Μπάιντεν να έχει επικοινωνήσει πολύ καθαρά ότι θα υπάρξουν βαριές συνέπειες για κάτι τέτοιο και νομίζω ότι η Τουρκία το καταλαβαίνει ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε την σημαντική αντίδραση από τις ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ".

Ενώ συνέχισε λέγοντας πως "θεωρώ ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συντονιστούν ακόμη περισσότερο με τους Ευρωπαίους εταίρους μας προκειμένου να ξεκαθαρίσουν προκαταβολικά στην Τουρκία για το ποιες θα είναι οι συνέπειες, τόσο σε επίπεδο οικονομικών κυρώσεων αλλά και άλλων πιθανών αντιποίνων".

Κληθείς να σχολιάσει την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας και της προσωρινής κυβέρνησης στην Λιβύη για την εκμετάλλευση της λιβυκής ΑΟΖ ο Αμερικανός γερουσιαστής την χαρακτήρισε ως μία ακόμη προβοκατόρικη ενέργεια της Άγκυρας.

"Είναι μια ακόμη προβοκατόρικη ενέργεια,από την Τουρκία. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι, εν μέρει, σε απάντηση στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αμυντική συμφωνία με την Κύπρο. Η αλήθεια είναι όμως ότι αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα όπου η Τουρκία προχωράει σε προβοκατόρικες ενέργειες στην Μεσόγειο".

Αναφορικά με το πότε το αίτημα της Τουρκίας για την αγορά μαχητικων F-16 θα διαβιβαστει από τον Πρόεδρο Μπάιντεν στο Κογκρέσο ο Κρις Βαν Χολεν διεμήνυσε εμμέσως πλην σαφως ότι ο Λευκός Οίκος δεν μπορει να παρακάμψει τις αντιρρήσεις των γερουσιαστών στην περίπτωση που η Άγκυρα δεν συμμορφωθεί στις προυποθέσεις και στους όρους που έχουν θέσει.

