Κοινωνία

Σεισμός στον Κορινθιακό: Λέκκας και Τσελέντης δηλώνουν ανήσυχοι μετά τα 5 ρίχτερ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο Ευθύμιος Λέκκας και ο Άκης Τσελέντης. Τι είναι αυτό που τους ανησυχεί και τι αναμένουμε το επόμενο 48ωρο.

Για τον σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο που ταρακούνησε τη Φωκίδα και έγινε αισθητός και στην Αττική μίλησαν στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο καθηγητής Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Λέκκας αλλά και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Τσελέντης.

Αρχικά ο κ. Λέκκας ανέφερε πως "υπάρχει μία μικρή και υποβαθμισμένη ακολουθία, όμως δεν γνωρίζουμε σίγουρα αν είναι μετασεισμική ακολουθία" ενώ συνέχισε "το πιθανότερο είναι να ήταν ο κύριος σεισμός αυτός των 5 ρίχτερ, όμως διατηρώ μία επιφύλαξη λόγω της σεισμικότητας της περιοχής αυτή."

Όσον αφορά τις "αντοχές" της περιοχής σε σεισμικές δονήσεις τέτοιου μεγέθους ο κ. Λέκκας τόνισε πως "είναι ανθεκτική και σε μεγαλύτερους σεισμούς, όμως όλη η περιοχή βρίσκεται υπό επιτήρηση".

Ενώ και ο κ. Τσελέντης αναφερόμενος στο σεισμό των 5 ρίχτερ είπε πως "είμαι λίγο προβληματισμένος αυτή τη φορά γιατί κανένας μετασεισμός δεν ξεπέρασε τα 2 Ρίχτερ, ενώ με τέτοιας κλίμακας σεισμό θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 3 με 4 ρίχτερ" ενώ συνέχισε λέγοντας πως ανησυχεί για ενεργοποίηση άλλων ρηγμάτων "φοβάμαι την ενεργοποίηση του ρήγματος των Αλκυονίδων καθώς ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αθήνα αλλα΄στην Πάτρα στην οποία βρισκόμουν δεν έγινε καθόλου, πράγμα περίεργο".

Μάλιστα, όπως διευκρίνισε "θα περιμένουμε να δούμε το επόμενο 48ωρο".

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Όσα αλλάζουν στην τελετή στέψης του

Θεοδωρικάκος από Έβρο: Κάνουμε ότι χρειάζεται για να βάλουμε τέλος στην παράνομη μετανάστευση

“Στούντιο με θέα” - Σταϊκούρας: η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση και η μείωση φόρων