Κοινωνία

Σεισμός στον Κορινθιακό - Παπαδόπουλος: Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Σεισμολογίας για την εξέλιξη του φαινομένου.

Για τον σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο που ταρακούνησε τη Φωκίδα και έγινε αισθητός και στην Αττική μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Στούντιο με θέα" ο Καθηγητής Σεισμολογίας, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Όπως τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος ο χθεσινός σεισμός είχε μέγεθος 5 Ρίχτερ και έγινε έντονα αισθητός σε Γαλαξίδι, Αθήνα, Αρκαδία και Λοκρίδα Λαμίας.

Όπως είπε μετά την κύρια δόνηση καταγράφησαν μετασεισμοί έως και 1,3 Ρίχτερ, ενώ ενδέχεται να σημειωθεί και μετασεισμός εντάσεως 4,5 Ρίχτερ.

Τέλος σημείωσει ότι "ακόμα είμαστε επιφυλακτικοί για το αν ήταν ο κύριος. Μπορεί να ήταν, αλλά δεν είναι βέβαιο ακόμη",

Ειδήσεις σήμερα:

Φοροδιαφυγή - Φοροκλοπή: Πώς θα εντοπίζονται όσοι αποκρύπτουν εισοδήματα

Λαμία: τρελή πορεία αυτοκινήτου σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)

Μεξικό: Δηλητηρίαση - μυστήριο δεκάδων μαθητών