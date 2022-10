Κοινωνία

“Το Πρωινό”: Η Δήμητρα Πισπιρίγκου στα δικαστήρια της Ευελπίδων (βίντεο)

Αποκλειστικές εικόνες κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό", από την άφιξη της Δήμητρας Πισπιρίγκου, το πρωί της Δευτέρας, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Στο ανακριτή εμφανίστηκε, συνοδεία δικηγόρου η Δήμητρα Πισπιρίγκου το πρωί της Δευτέρας.

Η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου για πρώτη φορά χωρίς τη μητέρα της και το σύντροφο της μητέρας της καλείται να καταθέσει όσα γνωρίζει, καθώς ήταν το μόνο πρόσωπο που βρισκόταν μαζί με την κατηγορούμεη μητέρα στο σπίτι της Μπιζανίου το βράδυ που έχασε τη ζωή της η μικρή Ίριδα.

Η κάμερα της εκπομπής ¨"Το Πρωινό" βρέθηκε στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων και κατέγραψε την είσοδό της στον ανακριτή.

Η ίδια δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις που της έγιναν.

