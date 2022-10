Πολιτισμός

Η Μιμή Ντενίση... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η εξομολόγηση της Μιμής Ντενίση για την υπερπαραγωγή «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΝΗ», τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της και την συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, στις 23:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Μιμή Ντενίση.

Η Μιμή Ντενίση μιλά για την κινηματογραφική υπερπαραγωγή «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΝΗ», η οποία φέρει την υπογραφή της. Αναφέρεται στο πώς στήθηκε η μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, στο διεθνές της καστ, στα εντυπωσιακά γυρίσματα, αλλά και σε ό,τι συνέβαινε όταν έκλεινε η κάμερα.

Ποιο είναι το μεγάλο της παράπονο;

Η Μιμή Ντενίση μιλάει, επίσης, για γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της. Πώς αντί για τη διπλωματία βρέθηκε στο θέατρο; Ποιοι ήταν οι μεγάλοι της έρωτες;

Τι θυμάται από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη;

Τέλος, αναφέρεται στην κόρη της και αποκαλύπτει τα μελλοντικά της σχέδια.

Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου στις 23:00, η Μιμή Ντενίση μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

