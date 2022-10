Υγεία - Περιβάλλον

Όμιλος Ευρωκλινικής - Λέσβος: Δωρεάν εξετάσεις μαστού σε εκατοντάδες γυναίκες (εικόνες)

Δωρεάν μαστογραφίες, υπερηχογραφήματα και εξετάσεις μαστού σε περισσότερες από 400 γυναίκες έγιναν στην Λέσβο, μέσω του Ομίλου της Ευρωκλινικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση του Ομίλου Ευρωκλινικής:

«Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη και την ενημέρωση για τον Καρκίνο του Μαστού, υλοποίησε μία σημαντική δράση στη Λέσβο, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις μαστού σε περισσότερες από 400 γυναίκες στους οικισμούς της Άντισσας και του Πολιχνίτου. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε από 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ΕΑΕ), η οποία διέθεσε 2 Μονάδες Κινητού Μαστογράφου.

Στο διάστημα των τεσσάρων ημερών στη Λέσβο, η ομάδα των εξειδικευμένων Ιατρών της Ευρωκλινικής, αποτελούμενη από τους Πέτρο Μαλακάση, Ειδικό Ακτινοδιαγνώστη Μαστού – Διευθυντή Κέντρου Μαστού, Μιχάλη Μαυρουδή, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Μαστού, τους Ιωάννη Ρέλλια και Αποστόλη Μητρούσια, Χειρουργούς Μαστού, την ομάδα μάρκετινγκ, καθώς και τους ακτινοτεχνικούς του Κέντρου Μαστού και της ΕΑΕ υπό τον συντονισμό της κ. Λαμπρινής Κορδάτου, Προϊσταμένης του Κέντρου Μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών, προσέφερε δωρεάν εξετάσεις μαστού σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 295 μαστογραφίες, 393 υπέρηχοι μαστού, εξετάστηκαν κλινικά συνολικά 413 γυναίκες, ενώ εντοπίστηκαν 15 ύποπτα ευρήματα των οποίων η περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον Όμιλο Ευρωκλινικής και τους ιατρούς της εντελώς δωρεάν.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που υλοποιεί ο Όμιλος Ευρωκλινικής στο πολύπαθο νησί της Λέσβου που μαστίζεται τα τελευταία χρόνια από την προσφυγική κρίση, αλλά και φυσικές καταστροφές, με την υποστήριξη των Τοπικών Φορέων Λέσβου, της AVIS η οποία παρείχε τα οχήματα μεταφοράς της ομάδας καθώς και της BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS για τη μεταφορά των κινητών μονάδων της ΕΑΕ».

Λίγα λόγια για τον Όμιλο Ευρωκλινικής και το Κέντρο Μαστού:

Η Ευρωκλινική είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά κέντρα της χώρας. Από την ίδρυσή της το 1998 διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της ιδιωτικής υγείας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασυναγώνιστη ποιοτικά φροντίδα υγείας και την ασθενοκεντρική εταιρική φιλοσοφία, που δίνει έμφαση στην προσωποποιημένη και εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των ασθενών.

Με 175 νοσηλευτικές κλίνες, 12 κλίνες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 11 χειρουργικές αίθουσες, συνεργασία με 300 μόνιμους γιατρούς και 740 εξωτερικούς συνεργάτες, 620 άτομα μόνιμο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τμήμα επειγόντων περιστατικών 24ωρης λειτουργίας και ασθενοφόρα σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο, η Ευρωκλινική παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, απασχολώντας κορυφαίους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, με τον πλέον αξιόπιστο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Το υπερσύγχρονο Κέντρο Μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών αποτελεί κέντρο αναφοράς παρέχοντας ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του μαστού. Αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο το οποίο στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, και είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα διαγνωστικά και απεικονιστικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το Κέντρο Μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών αποτελεί μέλος του “Breast Centres Network”, ενός διεθνούς δικτύου, τα μέλη του οποίου είναι άρτια και εξειδικευμένα κέντρα ανά τον κόσμο τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Στόχος του Κέντρου Mαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών είναι να συμβάλλει στην ποιοτική και ασφαλή φροντίδα των γυναικών με καρκίνο μαστού παρέχοντας υψηλού επιπέδου, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και φροντίδας που καλύπτουν όλα τα στάδια από τη διάγνωση μέχρι και τη θεραπεία. www.euroclinic.gr

