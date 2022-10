Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Αγωνία για Κουρμπέλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με τη Λαμία.

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης το βράδυ της Κυριακής (9/10) άφησε έντονα «σημάδια» στους «πράσινους», καθώς προέκυψε πρόβλημα (και) με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα πρώτου βαθού στην ποδοκνημική.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την αρκαδική ομάδα (όπου ο Παναθηναϊκός σημείωσε την έβδομη σερί νίκη του και διατήρησε τη διαφορά απ' τις υπόλοιπες ομάδες) και το πρωί της Δευτέρας (10/10) ακολούθησε θεραπεία. Η παρουσία του στον κυριακάτικο (16/10, 19:30) εκτός έδρας αγώνα με τη Λαμία είναι αμφίβολη κι ο τραυματισμός του θα επαναξιολογείται καθημερινά.

Από εκεί και πέρα, ο Άνταμ Τσέριν ανέβασε ρυθμό στο ατομικό πρόγραμμά του και δείχνει να ξεπερνάει σιγά-σιγά τον τραυματισμό του (διάταση στον ορθό μηριαίο μυ), αυξάνοντας τις πιθανότητες συμμετοχής του στο ματς με την ομάδα της Φθιώτιδας.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με "κορόιδο" και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι. Θεραπεία έκαναν οι Σπόραρ, Κώτσιρας, που όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι διαθέσιμοι στο κυριακάτικο παιχνίδι.

Θεσσαλονίκη: νεκρός νεαρός σε αμαξίδιο μετά από πτώση στον Θερμαϊκό

Τραγωδία στο Μάτι: Κατέληξε ακόμη μια εγκαυματίας

Τροχαίο στο Νέο Φάληρο: Νταλίκα καταπλάκωσε αυτοκίνητο (εικόνες)