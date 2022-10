Κοινωνία

Κακοκαιρία και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη

Πού θα είναι περισσότερο αισθητά τα φαινόμενα. Οι προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μια ατμοσφαιρική διαταραχή στην περιοχή της Αδριατικής αναμένεται να προκαλέσει ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα στο Ιόνιο και ενδεχομένως στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά, αύριο Τρίτη, από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Βροχές θα εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας στο Βόρειο Ιόνιο, οι οποίες έως τις πρώτες ώρες της Τρίτης θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, στην Ήπειρο και κατά τόπους στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στη Στερεά και στα βόρεια και δυτικά της Πελοποννήσου. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι της Τρίτης θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και ενδεχομένως στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά, ενώ ιδιαίτερα στο Ιόνιο υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων από το πρωί έως το απόγευμα.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης της Τρίτης αναμένεται να είναι κατηγορίας 2, σύμφωνα με τον πενταβάθμιο Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index - RPI) που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται επιχειρησιακά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr. Όμως τα ισχυρά φαινόμενα αφορούν μόνο τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Αραιές νεφώσεις αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Η ορατότητα έως το πρωί και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα δυτικά, σύμφωνα με το meteo, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 24, στη Θεσσαλία από 15 έως 25, στην Ήπειρο από 13 έως 21, στη Στερεά από 14 έως 26, στην Πελοπόννησο από 11 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 23, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στις Σποράδες και στις Κυκλάδες από 17 έως 24, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 27, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 και στην Κρήτη από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 Μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ, όμως από το πρωί έως το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 3 έως 5 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, ενώ πιθανότητα ασθενών βροχών υπάρχει για τα βόρεια ορεινά του νομού έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ, όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα μεταβαλλόμενοι έως 3 Μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 Μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

