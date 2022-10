Life

Δίκη Φιλιππίδη: Η κατάθεση Μακρυπούλια, Σχίζα και Χαλκιά για την μία καταγγέλλουσα

Κατέθεσαν οι τρεις ηθοποιοί στη δίκη για σεξουαλική βία από τον Πέτρο Φιλιππίδη. Τι ειπώθηκε στην αίθουσα.

Στην εξέταση των ηθοποιών Ζέτας Μακρυπούλια, Ράνιας Σχίζα και Τάσσου Χαλκιά προχώρησε το ΜΟΔ μετά την απόφασή του να απορρίψει το αίτημα επιστροφής ενόρκου που αντικαταστάθηκε, το οποίο υπέβαλε η πλευρά της μίας από τις τρεις καταγγέλλουσες σεξουαλική βία από τον κατηγορούμενο Πέτρο Φιλιππίδη.

Οι τρεις ηθοποιοί, καθώς και άλλοι δύο μάρτυρες από τον χώρο του θεάτρου που ήδη έχουν καταθέσει, κλήθηκαν μετά από πρότασης της εισαγγελέως έδρας ή αίτημα της υπεράσπισης προς έλεγχο γεγονότων που έχει επικαλεστεί η πρώτη ηθοποιός η οποία καταγγέλλει βιασμό της το 2008, στο καμαρίνι του ηθοποιού στο θέατρο «Ήβη», κατά την διάρκεια ραντεβού της για αντικατάσταση ρόλου στο έργο «Κουζίνες», στο οποίο συμμετείχαν οι τρεις ηθοποιοί που κατέθεσαν σήμερα.

«Δεν υπήρξε έξτρα ρόλος για εκείνη την παράσταση» είπε σήμερα η κ. Μακρυπούλια στο δικαστήριο, συμπληρώνοντας: «Δεν γνωρίζω την καταγγέλλουσα. Γνωρίζω τη μητέρα της. Δεν θυμάμαι ούτε το κορίτσι ούτε να της είπα κάτι. Δεν θυμάμαι το 2008 να τη συνάντησα στις τουαλέτες, όπως λέει. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι δεν υπήρχε έξτρα ρόλος. Έξι ηθοποιοί ξεκινήσαμε, έξι τελειώσαμε. Αν υπήρχε κάποια στιγμή κάποια ιδέα για έξτρα ρόλο δεν το ξέρω. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω συναντήσει κορίτσι στην τουαλέτα και να έχω πει αυτά. Ζήτω συγγνώμη αλλά δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο».

Η κ. Σχίζα κατέθεσε πως δεν έχει εικόνα της καταγγέλλουσας και δεν γνωρίζει τη μητέρα της, ενώ τόνισε πως στη συγκεκριμένη παράσταση δεν θυμάται να υπήρξε ενόχληση.

Αντίστοιχα, και ο κ. Χαλκιάς κατέθεσε πως στην παράσταση «Κουζίνες» από την αρχή «ήμασταν έξι άτομα» και ότι -τουλάχιστον παρουσία του- δεν έγινε ποτέ συζήτηση για έξτρα ρόλο. Ο μάρτυρας ανέφερε, επίσης, πως η συνεργασία του με τον κατηγορούμενο υπήρξε άψογη καλλιτεχνικά.

