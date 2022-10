Οικονομία

Ακρίβεια - “Καλάθι με 50 προϊόντα”: οι 31 κατηγορίες ειδών που το “συνθέτουν”

Όλη η λίστα με τις 31 κατηγορίες προϊόντων, από τις οποίες «γεμίζει» το καλάθι με τα πρπϊόντα, στα οποία θα επιχειρηθεί από τα σούπερ μάρκετ να υπάρξει συγκράτηση τιμών.

«Κλείδωσε», νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, η λίστα με τις 31 κατηγορίες από τις οποίες θα προέλθουν τα 50 βασικά προϊόντα, όπως έχει ανακοινωθεί, που θα συνθέσουν το "καλάθι" του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ.

Στόχος είναι οι τιμές των 50 προϊόντων που θα ενταχθούν στο καλάθι απο κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, να συγκρατηθούν, όπως προέκυψε από τη συμφωνία που είχαν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ με την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Στις 31 κατηγορίες περιλαμβάνονται βασικά προϊόντα διατροφής, καθαριστικά, είδη ατομικής υγιεινής, χαρτικά, καφέδες, αναψυικτικά, αλλά και ζωοτροφές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 PYZI Ρύζι τύπου «Καρολίνα» μακρύκοκκο 2 ΨΩΜΙ Ψωμί για τοστ

Ψωμί φραντζόλα

Φρυγανιές 3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ Μακαρόνια Νο 6 4 XOIPINO Συσκευασμένα 5 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ Συσκευασμένα 6 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Γαλοπούλα ή/και πάριζα 7 ΨAPIA KATEΨΥΓΜΕΝΑ Ένα τουλάχιστον προϊόν 8 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ Γάλα φρέσκο πλήρες 9 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά <2% 10 ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ Γάλα εβαπορέ 11 ΓIAOYPTI Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις (Χαμηλά λιπαρά <2%) 12 TYPIA Φέτα

Γκούντα

Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά 13 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Χυμός τομάτας διατηρημένος 14 AYΓA Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα 15 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ Μαργαρίνες 16 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Παρθένο ελαιόλαδο 17 ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ Ηλιέλαιο 18 ΛAXANIKA KATEΨΥΓΜΕΝΑ Τουλάχιστον ένα από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια κατεψυγμένα 19 ZAXAPH Λευκή ζάχαρη 20 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ Παιδικές τροφές (φόρμουλα μωρών)

Παιδικές τροφές (γάλα βρεφικής ηλικίας) 21 ΚΑΦΕΣ Ελληνικός καφές

Στιγμιαίος καφές

Γαλλικός καφές 23 ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ Τσάι ή Χαμομήλι 24 KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ Κακάο σε σκόνη 25 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) Εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό (500 ml ή 1lt) 26 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Χυμός πορτοκάλι 27 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Απολυμαντικά χεριών και αντισηπτικά

Απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες

Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Χαρτί κουζίνας 28 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Οδοντόκρεμες

Χαρτί υγείας

Σερβιέτες

Ταμπόν

Σαμπουάν

Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

Πάνες ακράτειας 29 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ Πάνες για μωρά

Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (μωρομάντηλα)

Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (σαμπουάν) 30 ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Τροφή για σκύλους

Τροφή για γάτες 31 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Ένα τουλάχιστον είδος αναψυκτικού





