Κασίγιας: Διακοπές στην Ελλάδα μετά τον σάλο για το tweet και τους γκέι (εικόνες)

Που βρίσκεται ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων, λόγω του “τιτιβίσματος” για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του και την… επανόρθωση του.

Ο Ίκερ Κασίγιας βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής και προκάλεσε κατακραυγή μετά τα όσα ισχυρίστηκε για το tweet με τη δήλωση ότι είναι γκέι.

Ο Ισπανός παλαίμαχος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Ισπανίας έγραψε στο Twitter «Ελπίζω να με σεβαστείτε, είμαι γκέι, Καλή Κυριακή».

Μάλιστα, στο tweet απάντησε, μάλλον χιουμοριστικά, ο Κάρλες Πουγιόλ, γράφοντας «Ήρθε η ώρα να πούμε την ιστορία μας».

Το tweet ανέβηκε στις 15:10 ώρα Ελλάδας και σβήστηκε περίπου στις 16:40. Ο Κασίγιας επανήλθε, «ξεκαθαρίζοντας» τα πράγματα και γράφοντας «Χακαρισμένος λογαριασμός. Ευτυχώς όλα εντάξει. Συγγνώμη σε όλους τους followers μου. Και φυσικά, μεγαλύτερο συγγνώμη από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα».

«Το να κάνεις coming out για πλάκα είναι απογοητευτικό», ήταν η αιχμηρή δήλωση του Αυστραλού ποδοσφαιριστή Τζος Καβάλο, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια πως είναι γκέι.

Ο Ίκερ Κασίγιας φαίνεται πως για να ηρεμήσει, επέλεξε να κάνει ολιγοήμερες διακοπές, περνώντας από την Ελλάδα.

Ο Κασίγιας, όπως φαίνεται και στο post που έκανε στο Facebook, βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα Χανιά.

