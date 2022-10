Αθλητικά

Κασίγιας: "Ελπίζω να με σεβαστείτε, είμαι gay"

Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας που έχει μείνει στην ιστορία για το φιλί σε live μετάδοση με τη Σάρα Καρμπονέρο προκάλεσε αναστάτωση στα social media.



«Φωτιά» στο Twitter και όχι μόνο έβαλε ο Ίκερ Κασίγιας.

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Ισπανίας έγραψε στο Twitter: Ελπίζω να με σεβαστείτε, είμαι gay, Καλή Κυριακή».

Μάλιστα, στο tweet απάντησε, μάλλον χιουμοριστικά, ο Κάρλες Πουγιόλ, γράφοντας: «Ήρθε η ώρα να πούμε την ιστορία μας».

Κανείς δεν ξέρει γιατί το έγραψε ο Κασίγιας στον οποίο πριν από λίγες ημέρες "χρέωσαν" σχέση με την Σακίρα ενώ στην ιστορία έχει περάσει το φιλί του στη διάρκεια της συνέντευξης μετά από την κατάκτηση του Μουντιάλ (2010) στην δημοσιογράφο Σάρα Καρμπονέρο με την οποία ήταν για χρόνια ζευγάρι.

Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», ίσως να πρόκειται για μια σκόπιμη προσπάθεια να σταματήσει τα διάφορα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τελευταία και τον συνδέουν με ουκ ολίγες νέες συντρόφους.

Η άλλη εξήγηση για το tweet του Κασίγιας που σχολιάζεται είναι ότι αποτελεί μέρος μιας διαφημιστικής καμπάνιας που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που «δολώματα» χρησιμοποιούνται με tweets που κάνουν τους ανθρώπους να μιλούν πριν από την έναρξη της καμπάνιας.

Κανένας δεν πιστεύει ότι είναι γκέι. Πάντως το tweet ανέβηκε στις 15:10 ώρα Ελλάδας και σβήστηκε περίπου στις 16:40, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ακόμα ο λόγος.

Η φωτιά που άναψε ο Ίκερ Κασίγιας μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter φαίνεται ότι σβήνει, αν και τα ερωτήματα παραμένουν για το αν ο Ισπανός παλαίμαχος άσος «τρόλαρε» όλο τον κόσμο ή είπε τη μεγάλη αλήθεια ή εν τέλει όπως ο ίδιος ισχυρίζεται το όλο ζήτημα προέκυψε από κάποιον που χάκαρε τον λογαριασμό του.



Λίγο μετά τις 15:00 εμφανίστηκε στο λογαριασμό του ένα tweet με το οποίο δήλωνε ότι είναι γκέι, για να το διαγράψει λίγο αργότερα, αφού είχε γίνει όμως πρώτα ο κακός χαμός σε όλο το διαδίκτυο, με τον ίδιο να επανέρχεται ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, mas disculpas a la comunidad LGTB. ?? — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

«Χακαρισμένος λογαριασμός. Ευτυχώς όλα εντάξει. Συγγνώμη σε όλους τους followers μου. Και φυσικά, περισσότερα συγγνώμη από την LGTB κοινότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά στη νέα του ανάρτηση.

