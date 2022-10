Οικονομία

Συντάξεις: Αυξήσεις στο 95% των συνταξιούχων - Οδηγός με παραδείγματα

Πόσα χρήματα θα πάρει κάθε κατηγορία συνταξιούχων. Ποιοι θα δουν τριπλή αύξηση. Για ποιους έρχεται αύξηση παρά την υψηλή προσωπική διαφορά. Τι δηλώνει ο Κ. Χατζηδάκης.

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση, αναφορικά με τις επικείμενες αυξήσεις στις συντάξεις, απο την Πρωτοχρονιά του 2023.

«Αυξήσεις στο 94,6% των συνταξιούχων, διπλές αυξήσεις σε σχεδόν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, τριπλές αυξήσεις σε περίπου 100.000 και μία επιπλέον σύνταξη σε 1 στους 2 συνταξιούχους προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων που ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και που λαμβάνουν υπόψιν όλες τις επικείμενες αυξήσεις στις αποδοχές τους, που πρόκειται να εφαρμοστούν σταδιακά από τα τέλη του 2022.

Από την ανάλυση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων και συγκεκριμένα τα 2.472.939 σε σύνολο 2.613.747 (94,6%) θα δουν μία, δύο ή και τρεις αυξήσεις στο εισόδημά τους. Μάλιστα οι αυξήσεις είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν ότι 1 στους 2 συνταξιούχους θα λάβει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη (αρκετοί και ποσά μεγαλύτερα από μια επιπλέον σύνταξη). Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν:

από το «ξεπάγωμα» των τακτικών αυξήσεων από τις αρχές του 2023, που θα είναι της τάξεως του 7%,

από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,

από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στα τέλη του τρέχοντος έτους,

από την καταβολή της 4ης ετήσιας δόσης, που προβλέπεται στον ν. Βρούτση, για συνταξιούχους που υπέβαλλαν αίτηση πριν τον Μάιο του 2016 με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης.

Αναλυτικά οι αυξήσεις και το πλήθος των ωφελούμενων επιμερίζονται ως εξής:

Αύξηση της τάξεως του 7% θα δουν 682.116 συνταξιούχοι . Από αυτούς, το 80%-85% θα δουν ακέραια την αύξηση της τάξεως του 7% , ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 6,5%, αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν.

. Από αυτούς, , ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 6,5%, αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν. 717 συνταξιούχοι θα δουν κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ακόμη δεν έχει εκκαθαριστεί το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων από την ΑΑΔΕ).

θα δουν κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ακόμη δεν έχει εκκαθαριστεί το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων από την ΑΑΔΕ). 194.806 συνταξιούχοι θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ.

θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ. 570 συνταξιούχοι θα λάβουν την 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση.

Από την ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών συνταξιούχων προκύπτουν μονές, διπλές ή και τριπλές αυξήσεις. Συγκεκριμένα:

μία τουλάχιστον αύξηση θα δουν 2.472.939 συνταξιούχο ι (λόγω της αύξησης της τάξεως του 7% ή της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ).

(λόγω της αύξησης της τάξεως του 7% ή της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ). διπλή αύξηση θα δουν 1.273.440 συνταξιούχοι (λόγω του συνδυασμού των αυξήσεων της τάξεως του 7%, της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ).

(λόγω του συνδυασμού των αυξήσεων της τάξεως του 7%, της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ). τριπλή αύξηση θα δουν 97.415 συνταξιούχοι (λόγω του συνδυασμού της αύξησης της τάξεως του 7%, της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ και της εφαρμογής της 4ης ετήσιας αύξησης του ν. Βρούτση).

Οι παραπάνω κατηγορίες ωφελούμενων επιμερίζονται ως εξής:

Από την οριζόντια αύξηση του 7% θα ωφεληθούν 682.116 συνταξιούχοι.

του 7% θα ωφεληθούν Διπλή αύξηση (αύξηση της τάξεως του 7% και αύξηση μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) θα δουν 124 συνταξιούχοι .

(αύξηση της τάξεως του 7% και αύξηση μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) θα δουν . Διπλή αύξηση (αύξηση της τάξεως του 7% και καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ) θα δουν 161 συνταξιούχοι .

(αύξηση της τάξεως του 7% και καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ) θα δουν . Τριπλή αύξηση (αύξηση της τάξεως του 7%, καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ και 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση) θα δουν 278 συνταξιούχοι.

(αύξηση της τάξεως του 7%, καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ και 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση) θα δουν Τριπλή αύξηση (αύξηση της τάξεως του 7%, αύξηση μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση) θα δουν 137 συνταξιούχοι.

Για τους 931.631 συνταξιούχους, που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά, προκύπτει πως σε ποσοστό 88% θα δουν και αυτοί αυξήσεις στις αποδοχές τους. Συγκεκριμένα:

Μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δουν αυξήσεις 456 συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά . Οι ίδιοι θα δουν παράλληλα σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς,

. Οι ίδιοι θα δουν παράλληλα σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς, Μέσω της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους 367 συνταξιούχοι και παράλληλα σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς.

Συμπερασματικά:

Συνολικά, το 94,6% των συνταξιούχων θα δουν μια, δυο ή και τρεις αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Διπλές αυξήσεις θα δουν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι.

1 στους 2 συνταξιούχους, με τον συνδυασμό των παραπάνω αυξήσεων, θα λάβουν τουλάχιστον μια επιπλέον σύνταξη .

Το 88% όσων διαθέτουν μεγάλη προσωπική διαφορά θα δουν και αυτοί αυξήσεις μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και της καταβολής της ενίσχυσης των 250 ευρώ.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η ανάλυση των στοιχείων από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διαψεύδει πανηγυρικά εκείνους που έσπευσαν να ισχυριστούν ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις θα αφορούν μόλις 1 στους 3 συνταξιούχους. Το 94,6% των 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων θα δει απλή, διπλή ή και τριπλή αύξηση στις αποδοχές τους! Ενώ το 88% όσων διαθέτουν προσωπική διαφορά θα δουν και αυτοί τα εισοδήματα τους να αυξάνονται. Επιπλέον, 1 στους 2 συνταξιούχους και ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν στη πράξη να αυξάνονται οι αποδοχές τους κατά μια επιπλέον σύνταξη ή και παραπάνω. Είναι μια ακόμη έμπρακτη στήριξη των εισοδημάτων τους και μια ηχηρή απάντηση σε όσους αρνούνται πεισματικά την πραγματικότητα. Η Κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες του προϋπολογισμού για τους συνταξιούχους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε μόνο περικοπές μέσω του ν. Κατρούγκαλου και άλλων αρνητικών παρεμβάσεων, επιστρατεύει για μια ακόμη φορά τα ψέματα, την πολιτική υποκρισία και τις δημαγωγικές υποσχέσεις».

Παραδείγματα αυξήσεων:

Παράδειγμα 1ο

Με μια αύξηση: Συνταξιούχος που λαμβάνει τον μήνα 850 ευρώ. Στο υποθετικό σενάριο ότι οι αυξήσεις θα κλείσουν στο 7%, το μηνιαίο όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 59,5 ευρώ, ενώ το ετήσιο 714 ευρώ. Θα αγγίξει δηλαδή το 80% μιας επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγμα 2ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαμβάνει σήμερα σύνταξη 900 ευρώ και δηλώνει εισοδήματα από άλλες πηγές 6.200 ευρώ συνολικά το έτος. Με το υποθετικό σενάριο της αύξησης 7% των συντάξεων και το όφελος από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 822 ευρώ (756 ευρώ από την αύξηση 7% και 66 ευρώ από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς). Το ετήσιο όφελος ξεπερνά δηλαδή το 90% μιας επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγμα 3ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαμβάνει τον μήνα 750 ευρώ. Στο υποθετικό σενάριο ότι οι αυξήσεις θα κλείσουν στο 7%, το μηνιαίο όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 52,5 ευρώ, ενώ το ετήσιο 630 ευρώ. Παράλληλα, ο συνταξιούχος δικαιούται και την έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ καθώς οι συντάξιμες αποδοχές του δεν ξεπερνούν τις 9.600 ευρώ τον χρόνο. Με τον συνυπολογισμό και των δυο αυξήσεων στις αποδοχές του προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 880 ευρώ ξεπερνώντας κατά πολύ μια επιπλέον σύνταξη.

Παράδειγμα 4ο

Με τριπλή αύξηση: Συνταξιούχος που υπέβαλλε αίτημα συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016, με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, λαμβάνει των 514 ευρώ τον μήνα. Με το υποθετικό σενάριο της αύξησης 7%, το μηνιαίο του όφελος από αυτή την αύξηση θα είναι 36 ευρώ και το ετήσιο 432 ευρώ. Παράλληλα, θα λάβει επιπλέον αύξηση 2,83% λόγω της 4ης ετήσιας αύξησης που προβλέπεται στον ν. Βρούτση με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή επιπλέον 174 ευρώ τον χρόνο. Λόγω χαμηλού εισοδήματος (κάτω από τις 9.600 ευρώ) θα λάβει και το βοήθημα των 250 ευρώ. Επομένως με τον συνδυασμό των τριών παραπάνω αυξήσεων προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελος του ανέρχεται στα 856 ευρώ. Θα δει επομένως ακέραια μια επιπλέον σύνταξη αλλά και το 65% μιας 2ης επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγμα 5ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος με μηνιαίες απολαβές 1.100 ευρώ, με το υποθετικό σενάριο της αύξησης 7% στις συντάξεις, θα δει μηναίο όφελος 77 ευρώ και ετήσιο όφελος 924 ευρώ. Λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δει επιπλέον ετήσιο όφελος 66 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 990 ευρώ αγγίζοντας το 91% μιας επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγμα 6ο

Αυξήσεις παρά την ύπαρξη σημαντικής προσωπικής διαφοράς. Συνταξιούχος με 70 ευρώ αρνητική προσωπική διαφορά λαμβάνει καθαρή σύνταξη τον μήνα 560 ευρώ. Η αύξηση του 7% μειώνει σημαντικά την προσωπική διαφορά ωστόσο δεν την υπερκαλύπτει. Λόγω εισοδήματος κάτω των 9.600 ευρώ τον χρόνο, ο συνταξιούχος θα λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ και παράλληλα θα δει να μειώνεται κατά 37 ευρώ η αρνητική προσωπική του διαφορά και θα μπορέσει να δει ταχύτερα πραγματικές αυξήσεις στη τσέπη του στο μέλλον.

Σε δήλωση της Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, σχετικά με τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, αναφέρονται τα εξής:

«O Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζηδάκης κατά την προσφιλή κυβερνητική μέθοδο της επικοινωνιακής προπαγάνδας επιχειρεί να πείσει ότι το 94,6% των συνταξιούχων θα δουν άμεσα σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις τους. Ο κ. Χατζηδάκης εσκεμμένα λησμονεί να αναφέρει ότι οι αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από το 2023 ήταν νομοθετημένες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (ν.4475/2017), όπως επίσης αποφεύγει να απολογηθεί για τον κυβερνητικό εμπαιγμό που στέρησε 2.200.000 συνταξιούχους από τα αναδρομικά που δικαιούνται. Εξάλλου, είναι τουλάχιστον προκλητικός ο κυβερνητικός ισχυρισμός ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν μια επιπλέον σύνταξη, ενώ είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που κατήργησε τη 13η σύνταξη (1δις) της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και με τις πιστώσεις αυτές χρηματοδοτεί το ΤΕΚΑ και την παράδοση της Επικουρικής Ασφάλισης στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Όσον αφορά την κατάργηση της «ασφαλιστικής» εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία και αποτελεί μια από τις βασικές περικοπές των συντάξεων, αυτή θα εξακολουθήσει να επιβάλλεται και το 2023. Η αλήθεια είναι ότι καταργείται μόνο η ειδική «φορολογική» εισφορά αλληλεγγύης σε όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ ετησίως. Ειδικά οι χαμηλότερες συντάξεις θα έχουν αύξηση μόλις 22 ευρώ σε ετήσια βάση. Οι συνταξιούχοι, που αντιμετωπίζουν καθημερινά την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και την φτωχοποίηση από τις κυβερνητικές επιλογές που τροφοδοτούν την κρίση, θα δώσουν στις εκλογές την απάντησή τους στον εμπαιγμό που υφίστανται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη! Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεσμεύεται για την απόδοση της 13ης σύνταξης, την επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους σε τρεις ετήσιες δόσεις, την αύξηση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ και την κατάργηση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην Επικουρική Ασφάλιση!».

