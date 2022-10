Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η απατηλή Τετάρτη και το σούπερ τρίγωνο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για μια απατηλή και δύσκολη ημέρα με λάθη, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τετάρτης.

Όπως είπε η αστρολόγος, «η Σελήνη εξακολουθεί να είναι στον Ταύρο, συνεχίζουν να υπάρχουν νεύρα και χρειάζεται προσοχή».

«Ο Ποσειδώνας είναι ονειρικός όταν αγαπάμε, όταν όμως είναι σε αρνητική μορφή μπορεί να σε ρίξει στην χειρότερη κατάσταση. Μας παραπλανά», είπε η Λίτσα Πατέρα, καλώντας όλους να μείνουν «μακριά από ουσίες και αλκοόλ», λέγοντας ακόμη «προσέξτε μην σας εξαπατήσουν, μην υπογράφετε συμβόλαια».

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε πάντως πως τα πράγματα φτιάχνουν από την Πέμπτη, καθώς «το τρίγωνο που κάνουν ο Ήλιος με τον Κρόνο και τον Άρη, δίνουν προοπτική σε σχέσεις και καταστάσεις».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

