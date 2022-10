Συνταγές

Μακαρονάδα με κεφτεδάκια κοκκινιστά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μίνι κεφτεδάκια με σπαγγετίνι και ελαφριά σάλτσα ντομάτας ετοίμασε για "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και μας τα προτείνει... ανεπιφύλακτα.

Συνταγή για κεφτεδάκια κοκκινιστά με μακαρόνια ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, ξετρελαίνοντας όσους δοκίμασαν το φαητό της.

Όπως σημείωσε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, τα κεφτεδάκια κοκκινιστά με μακαρόνια είναι ένα εύκολο, γρήγορο και γευστικό πιάτο.

Υλικά

Για τα ζυμαρικά

500 γρ. σπαγγετίνι

Για τα κεφτεδάκια

500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

1 μέτριο ξερό κρεμμύδι τριμμένο

2 φέτ. σταρένιο μπαγιάτικο ψωμί χωρίς την κόρα

1 φλ. τριμμένη παρμεζάνα

1/2 φλ. φρέσκο γάλα

1 αυγό

2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για την σάλτσα ντομάτας

1/3 φλ. ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελ. σκόρδο

600 γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες (κονκασέ ή φρέσκες)

1 κ.σ. βασιλικός φρέσκος ψιλοκομμένος

1 κ.σ. δυόσμος φρέσκος ψιλοκομμένος

1 κ.γ. θυμάρι αποξηραμένο

1 κ.σ. ζάχαρη

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Για τη σάλτσα

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3΄ σε κατσαρόλα.

Προσθέτουμε το σκόρδο και σοτάρουμε για 1΄.

Προσθέτουμε τις ντομάτες, τη ζάχαρη, συμπληρώνουμε 1 φλ. νερό, σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε τη σάλτσα για τα κεφτεδάκια κοκκινιστά για 10΄.

Για τα κεφτεδάκια

Σ’ ένα μπολ ρίχνουμε το γάλα και μουλιάζουμε το ψωμί για 10΄.

Το στύβουμε και το ψιχουλιάζουμε σε ένα μπολ.

Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, κιμά, κρεμμύδι, αυγό, τυρί, μαϊντανό, δυόσμο, αλάτι και πιπέρι.

Ζυμώνουμε πολύ καλά τα υλικά.

Πλάθουμε όσο πιο μικρά κεφτεδάκια γίνεται και χωρίς να τα τηγανίσουμε τα ρίχνουμε στη σάλτσα που ήδη έχει βράσει για 10΄.

Προσθέτουμε στη σάλτσα με τα κοκκινιστά κεφτεδάκια όλα τα μυρωδικά, βασιλικό, δυόσμο, θυμάρι, και δοκιμάζουμε μήπως χρειάζεται επιπλέον αλάτι και πιπέρι.

Σκεπάζουμε την αρωματική σάλτσα με τα κεφτεδάκια και σιγοβράζουμε για 15?.

Στο μεταξύ έχουμε βράσει τα σπαγγέτι σε αλατισμένο νερό και 2΄ πριν το τέλος του βρασμού τους με τσιμπίδα όπως στάζουν τα ρίχνουμε στη σάλτσα με τα κεφτεδάκια.

Αφήνουμε να πάρουν μία βράση σε δυνατή φωτιά για 2΄ με ξεσκέπαστη κατσαρόλα.

Αν θέλουμε πιο ζουμερή σάλτσα, προσθέτουμε λίγο από το νερό που έβρασαν τα ζυμαρικά.

Τα σερβίρουμε αμέσως σε βαθιά πιάτα και τα πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο τυρί.

