Κοινωνία

Τροχαίο με παίκτρια ριάλιτι: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 το πρωί στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Πιπίνου στον Άγιο Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας.

Η 20χρονη, κινούμενη με το αυτοκίνητό της επί της οδού Πιπίνου πέρασε το παλλόμενο φανάρι και παρέσυρε ένα μηχανάκι το οποίο κινούνταν επί της οδού Αριστοτέλους.

Ο 60χρονος οδηγός της μηχανής έπεσε στο κράσπεδο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η οδηγός του αυτοκινήτου μετά τη σύγκρουση έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στα σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε τέσσερα από αυτά

Το μοντέλο, συνελήφθη, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, με την Τροχαία να έχει διατάξει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Τουρίστρια πέθανε σε ξενοδοχείο

Βιασμός στον Κολωνό - Θείος 12χρονης: παντρεμένο ζευγάρι ήθελε ραντεβού για να βιάσει το κορίτσι

Λάρισα: Ζήτησε από τον σύντροφό της να χωρίσουν και την απήγαγε