Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής - Συνελήφθη παίκτρια ριάλιτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάκλυψε η εκπομπή "Το Πρωινό" για το τροχαίο δυστύχημα, με θύμα τον οδηγός δικύκλου.

(εικόνα αρχείου)

Παίκτρια του ριάλιτι GNTM συνελήφθη, λόγω της εμπολοκής της σε θανατηφόρο τροχαίο, την νύχτα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή 'Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, το δυστύχημα συνέβη στις 3 τη νύχτα, στην διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους και Πιπίνου, στο κέντρο της Αθήνας.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η πρώην παίκτρια του GNTM συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε και λίγο αργότερα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα του.

Η οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν επί τόπου και πλέον είναι αντιμέτωπη με την Δικαιοσύνη.





Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό - Γιαγιά 12χρονης: ο 53χρονος ζητούσε γυμνές φωτογραφίες με τα αδέλφια της (βίντεο)

Αναγνωστόπουλος: Το “καλάθι με τα 50 προϊόντα” μπορεί να ακριβαίνει, αλλά με αργό ρυθμό... (βίντεο)

“The 2NightShow” - Βαλτινός: Η συνάντηση με τον πατέρα του μετά από 20 χρόνια και ο Πολ Νιούμαν (βίντεο)