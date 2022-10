BCL: Η ΑΕΚ... βασίλισσα στην Ιταλία

Αθλητικά

Η Ένωση νίκησε άνετα Ρέτζιο Εμίλια, υποχρεώνοντας την ιταλική ομάδα στην πρώτη ήττα της.

Η διάρκεια στο κομμάτι της άμυνας μέχρι το 30΄ και το επιθετικό ξέσπασμα της δεύτερης περιόδου, οδήγησαν την ΑΕΚ στην πρώτη εφετινή νίκη της στο Basketball Champions League και μάλιστα εκτός έδρας. Η Ένωση επικράτησε άνετα με 84-73 της Ρέτζιο Εμίλια, για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου, υποχρεώνοντας την ιταλική ομάδα στην πρώτη ήττα της.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Αλεξάντερ Μάντσεν με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από τους Ιταλούς ξεχώρισε ο Αντρέα Τσιντσιαρίνι με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 36-51, 48-67, 73-84

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο διέκρινε η ισορροπία της ΑΕΚ σε όλους τους τομείς (19-18 στο 10΄), η Ένωση κράτησε την αμυντική προσπάθεια και εκτελώντας από μέση και μακρινή απόσταση απάντησε με επιμέρους σκορ 17-33, παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +15 (36-51 στο 20΄). Στην τρίτη περίοδο ανέλαβε δράση η άμυνα, με τους «κιτρινόμαυρους» να κρατούν τους γηπεδούχους στους 12 πόντους και να παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας (48-67 στο 30΄). Έχοντας βάλει τις βάσεις του «διπλού», ο Ηλίας Καντζούρης μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στον... επίλογο του αγώνα, η λήξη του οποίου βρήκε την Ένωση στο +11 (73-84).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Βούλιτς, Σάλινς

Οι συνθέσεις:

ΡΕΤΖΟ ΕΜΙΛΙΑ (Μενέτι): Ανίμ 14 (2), Τσιντσιαρίνι 16 (3), Φάντερμπερκ 10 (2), Χόπκινς 12 (2), Ρόμπερτσον 11 (2), Τσίπολα 3 (1), Ντιουφ 4, Ολισεβίτσιους 3 (1), Ρόιβερς.

ΑΕΚ (Καντζούρης): Φιλιππάκος, Φρεζίερ 10 (3), Παπαδάκης 1, Περσίδης 6 (2), Πετρόπουλος, Κόνιαρης 9 (1), Μάντσεν 17, ΜακΓκρίφ 12 (1), Μίτσελ 12, Στρέλνιεκς 8 (2), Γουίλιαμς 9 (2), Ξανθόπουλος.

