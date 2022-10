Παράξενα

Μαραντόνα: Στο “σφυρί” η μπάλα που άγγιξε το “χέρι του Θεού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο "σφυρί" η μπάλα από τον προημιτελικό με την Αγγλία στο Μουντιάλ 1986. Πόσο αναμένεται ότι θα "πιάσει".

Η μπάλα με την οποία ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα σημείωσε δύο από τα πιο πολυσυζητημένα γκολ -για διαφορετικούς λόγους- στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα προημιτελικά του Μουντιάλ του Μεξικό πριν από 36 χρόνια εναντίον της Αγγλίας (2-1), βγήκε σε δημοπρασία και αναμένεται να πουληθεί για τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια λίρες (2,85 εκατομμύρια ευρώ).

Ο ίδιος ο Μαραντόνα «βάφτισε» το πρώτο γκολ που σημείωσε (51΄) με το χέρι, και η Αργεντινή άνοιξε το σκορ, ως το «χέρι του θεού», ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα σημείωσε «το γκολ του αιώνα», περνώντας σχεδόν όλη την ομάδα της Αγγλίας στην κούρσα που ξεκίνησε λίγο κάτω από τη σέντρα.

Την μπάλα πουλάει ο Τυνήσιος διαιτητής Αλί Μπιν Νάσερ, ο οποίος είχε «σφυρίξει» στον αγώνα εκείνον. «Αυτή η μπάλα είναι μέρος της ιστορίας του διεθνούς ποδοσφαίρου, είναι η κατάλληλη στιγμή να τη μοιραστείς με τον κόσμο», είπε ο Μπιν Νάσερ. «Ελπίζω ο αγοραστής να είναι σε θέση να το εκθέσει ή να το μοιραστεί με το κοινό με κάποιον άλλο τρόπο».

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από τον οίκο Graham Budd και θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου, με τους πλειοδότες να μπορούν να εγγραφούν και να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά από τις 28 Οκτωβρίου.

Η φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στον ίδιο αγώνα πουλήθηκε για 7,14 εκατομμύρια λίρες (8,15 εκατομμύρια ευρώ) νωρίτερα φέτος.

Ο Μαραντόνα πέθανε τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 60 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορακάκη: Ασημένιο στο Παγκόσμιο και πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο (εικόνες)

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: “Μου είπε ότι ήταν 17 χρονών και την πίστεψα” λέει ο 33χρονος