Μητσοτάκης: Σημαντικές οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία παρεμβάσεων που έχουν γίνει για την υποστήριξη του έμψυχου διδακτικού που υπηρετεί στις τάξεις, στόχοι που εξυπηρετήθηκαν μέσω των μόνιμων διορισμών 25.000 εκπαιδευτικών ύστερα από 12 χρόνια στασιμότητας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και συνομίλησε σήμερα, στο 4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, με οκτώ εκπαιδευτικούς οι οποίοι διορίστηκαν φέτος μόνιμα σε μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.



Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος την τελευταία τριετία, στην καλύτερη παρακολούθηση των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων για την εκπαιδευτική διαδικασία και στις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία παρεμβάσεων που έχουν γίνει για την υποστήριξη του έμψυχου διδακτικού που υπηρετεί στις τάξεις, στόχοι που εξυπηρετήθηκαν μέσω των μόνιμων διορισμών 25.000 εκπαιδευτικών ύστερα από 12 χρόνια στασιμότητας, τη δημιουργία 1.100 οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία για πρώτη φορά, την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης που έχουν βοηθήσει περίπου 125.000 δασκάλους και καθηγητές έως τώρα, αλλά και τη διάθεση κονδυλίων ώστε περισσότεροι από 500.000 νέοι και 160.000 εκπαιδευτικοί να αγοράσουν ηλεκτρονικές συσκευές όπως laptop ή tablet.



Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς ανέφεραν ότι είχαν υπηρετήσει επί χρόνια σε σχολεία ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι πλέον έχουν μονιμοποιηθεί και δεν βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας ή συνεχών μετακινήσεων.

Μονιμότητα και σταθερότητα για τους εκπαιδευτικούς



«Μάς δίνει ικανοποίηση το γεγονός ότι μπορέσαμε για πρώτη φορά, ύστερα από τόσα χρόνια, να κάνουμε σημαντικές προσλήψεις μόνιμου, πια, προσωπικού στην εκπαίδευση. Ειδικά όσον αφορά ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν την εκπαίδευση αλλά έπρεπε να έχουν αυτή τη μονιμότητα και τη σταθερότητα, στην οποία η μόνιμη πρόσληψη εκ των πραγμάτων οδηγεί. Και μέσα από αυτή τη συζήτηση να μου πείτε λίγο, έτσι, τελείως όπως τα αισθάνεστε, κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα για να βοηθήσουμε τα σχολεία και εσάς, τη δική σας προσωπική εξέλιξη», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.



«Πάντα πίστευα και πιστεύω ακράδαντα ότι τα σχολεία μας είναι όσο καλά είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας. Και βέβαια και οι διευθύνσεις των σχολείων να μπορούν να στηρίζουν τις σχολικές μονάδες. Μία από τις μεγάλες καινοτομίες τις οποίες ήθελα πάντα να εισάγω είναι η λίγο μεγαλύτερη αυτονομία στα σχολεία, αλλά και στους δασκάλους, στους καθηγητές μέσα στην τάξη. Να μπορούν να διδάσκουν το μάθημα όπως αυτοί κρίνουν ότι είναι πιο σωστό. Μέσα σε ένα -προφανώς- κανονισμένο πλαίσιο αλλά με λίγο περισσότερη φαντασία και ευρηματικότητα, για να γίνεται και το μάθημα πιο ενδιαφέρον και να μπορεί να προσαρμόζεται η διαδικασία στις δυνατότητες, στα πλεονεκτήματα που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Ήμασταν 12 χρόνια, 15 χρόνια, αναπληρωτές ωρομίσθιοι. Πήγαμε παντού, εγώ είχα αφήσει το μωρό μου. Είναι και το θέμα της αβεβαιότητας. Και τώρα είμαι μόνιμη, φανταστείτε δεν το πιστεύω. Δηλαδή, αποκαταστήσατε μια μεγάλη αδικία, χρόνων», δήλωσε κατά τη διάρκεια τη συζήτησης η φιλόλογος Κωνσταντίνα Γαβριλιάδη.





«Δώδεκα χρόνια είμαι αναπληρώτρια. Τώρα είμαι μια από τις 25.000 προσλήψεις που έγιναν. Νιώθω πολύ χαρούμενη γι’ αυτό, υπάρχει μια σταθερότητα και δική μου και της οικογένειας ολόκληρης γιατί έχω και εγώ δύο μικρά παιδιά. Την εκπαίδευση την κάνουν οι δάσκαλοι, θεωρώ, πάνω απ’ όλα και εσείς το στηρίξατε μέσα από τους διορισμούς που έχετε κάνει», είπε από την πλευρά της η νηπιαγωγός Αγνή Βιτσιώτη.



«Εκ του αποτελέσματος φαινόταν ότι υπηρετούσατε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και προφανώς αυτή η αβεβαιότητα του να μην ξέρεις πού θα βρεθείς τον επόμενο χρόνο, πρέπει να ήταν πολύ δύσκολη ψυχολογικά», απάντησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ζήτησε επιπλέον να μάθει συγκεκριμένα την εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τους διορισμούς στην ειδική αγωγή.



«Είναι αλήθεια ότι οι μόνιμοι διορισμοί φέρνουν μία σταθερότητα. Είναι η πρώτη φορά στην ειδική αγωγή- απ’ όταν λειτούργησε η ειδική, πάρα πολλά χρόνια πίσω δηλαδή- που έγιναν μόνιμοι διορισμοί. Έχουμε, πλέον, ένα πιο σταθερό περιβάλλον. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολλαπλασιαστής. Είναι πολλαπλασιαστής για όλες τις τάξεις. Έχουμε βάλει τα θεμέλια γιατί έχουμε μια σταθερότητα. Έχει σημείο αναφοράς ο μαθητής τον εκπαιδευτικό, η σχολική μονάδα οργανώνεται καλύτερα», ανέφερε ο Γιώργος Σταματάκος, ο οποίος είναι ειδικός παιδαγωγός, ενώ σημείωσε παράλληλα στη σημασία που έχει το περιβάλλον σταθερότητας και στήριξης για τους γονείς. «Οι μόνιμες προσλήψεις τούς δίνουν ήδη την ασφάλεια ότι το παιδί θα βρει εκεί εκπαιδευτικό, γι’ αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουν. Πολύ σημαντικά βήματα είναι και ο Προσωπικός Βοηθός», συμπλήρωσε.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες που έχουν γίνει πράξη για την ποιοτική βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως η διετής φοίτηση στα νηπιαγωγεία και η διδασκαλία αγγλικών σε αυτές τις ηλικίες, η κατάρτιση 166 νέων προγραμμάτων σπουδών για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της διδακτέας ύλης σε όλα τα μαθήματα, η ελεύθερη επιλογή βιβλίου για την ενθάρρυνση της ουσιαστικής μόρφωσης και την καταπολέμηση της τυφλής αποστήθισης, η θεσμοθέτηση των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» για τη διδασκαλία μαθημάτων όπως η ρομποτική, η οδική ασφάλεια και η σεξουαλική αγωγή, και ο διπλασιασμός των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 120.

«Θέλουμε περιέργεια, θέλουμε να διδάξουμε δεξιότητες και συμπεριφορές και όχι μόνο γνώση. Η γνώση δεν μπορεί να υποκατασταθεί ποτέ, αλλά το σχολείο πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένα μηχανισμό αναπαραγωγής μιας γνώσης που διδάσκει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής. Και αυτά μπορούμε να τα κάνουμε πιο εύκολα στις μικρότερες ηλικίες», είπε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις νέες θεματικές και δραστηριότητες που προσφέρει πλέον το σχολείο.



Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της έναρξης της εκπαίδευσης από τα 4 έτη, στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά. «Είναι πολύ μεγάλη, ξέρετε, αυτή η μεταρρύθμιση και υπάρχουν χώρες οι οποίες θεωρούνται πολύ πιο προχωρημένες από εμάς και δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάνε στην έναρξη της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα τέσσερα. Είναι μεγάλη κατάκτηση. Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σημαντική η δουλειά η οποία γίνεται στο νηπιαγωγείο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Βέβαια είναι και ένα μέτρο με πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Διότι πια όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε μια ποιοτική εκπαίδευση η οποία ξεκινά, ουσιαστικά, οργανωμένα από τα τέσσερα χρόνια, και όχι μόνο αυτοί που θα μπορούσαν ενδεχομένως να την πληρώσουν», προσέθεσε.



Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε η σημασία πρωτοβουλιών όπως η επέκταση των ωρών λειτουργίας ολοήμερων σχολείων, ώστε να υποστηρίζονται καλύτερα οι εργαζόμενοι γονείς.



Οι εκπαιδευτικοί ανέδειξαν αδυναμίες που υπάρχουν, όπως προβλήματα σε ορισμένα σχολικά συγγράμματα και κενά σε κτιριακές υποδομές. Επίσης έγινε αναφορά στις αποδοχές των νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών, δεδομένου και του επιπρόσθετου φόρτου εργασίας που προκαλεί η διεύρυνση της θεματολογίας και των δραστηριοτήτων του σχολείου.

Εκτενής ανταλλαγή απόψεων έγινε σχετικά με τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, με έμφαση στην ενδοσχολική βία, στον εκφοβισμό και στις επιπτώσεις της πανδημίας.



Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Αυτά τα οποία έχουμε δρομολογήσει είναι βασικά σωστά για την εκπαίδευση και μας επιτρέπουν -εφόσον με το καλό είμαστε πάλι στα πράγματα την επόμενη τετραετία- να χτίσουμε και να ενδυναμώσουμε τις αλλαγές τις οποίες έχουμε προωθήσει, ώστε να μην υπάρχει ουσιαστικά μετά δρόμος επιστροφής στο παρελθόν. Διότι το τελευταίο που θέλουμε είναι όλοι στην εκπαίδευση, οι μαθητές πρώτα απ’ όλα αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, να γίνονται πειραματόζωα».



Στη συζήτηση έλαβαν επίσης μέρος οι εκπαιδευτικοί Γιώργος Αντωνόπουλος, Σταματίνα Αρβανίτη, Γεωργία Βράκα, Δημήτρης Γκίκας και Νίκος Σταθόπουλος.

