Αθλητικά

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός: Νίκη... θρίλερ για το “Τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλό ψυχολογίας στο Βελιγράδι για το Τριφύλλι και πρώτη νίκη στη Euroleague. Στο νοσοκομείο ο Ποντίκα μετά το ματς.

Η καλύτερη εφετινή εμφάνιση του Μάριους Γκριγκόνις (17π., 3/4τρ.) και το... πείσμα του Αρτούρας Γκουντάιτις μέσα στη ρακέτα (12π.), χάρισαν τον Παναθηναϊκό το πρώτο του εφετινό «διπλό» στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα 77-75 από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Σέρβους στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Καλή εμφάνιση και από τον Ματέους Πονίτκα με 10 πόντους, σε μία βραδιά που ο Παναθηναϊκός «κόλλησε» στα 6 τρίποντα, μέτρησε 17 λάθη, αλλά έδειξε τεράστια αποφασιστικότητα, βελτιώνοντας σε 1-1 το ρεκόρ του.

Από τους Σέρβους, ο γνώριμος μας από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Μπεν Μπέντιλ, μέτρησε 18 πόντους, αλλά η αστοχία του από τη γραμμή των ελευθέρων βολών στο κρισιμότερο σημείο στοίχισε στον Ερυθρό Αστέρα.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 38-42 (ημ.), 56-57, 75-77

Η κακή περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, έδωσε τα ελευθερα σουτ στους Σέρβους, οι οποίοι με 3/3 τρίποντα σήκωσαν κεφάλι στο σκορ με 11-6 στο 4΄. Ένα γρήγορο προσωπικό σερί του Άντριους (6-0) έβαλε τους «πράσινους» και πάλι σε πλεονεκτική θέση (11-12 στο 6΄), αλλά η έλλειψη αμυντικής διάρκειας από την ελληνική ομάδα, βοήθησε τους Σέρβους να απαντήσουν με επιμέρους σκορ 11-4, για το 22-16 στο 9΄, και να κλείσουν το δεκάλεπτο στο +6 (24-18).

Στη δεύτερη περίοδο, πάντως, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε την άμυνα, ήλεγξε τα ριμπάουντ και με διάρκεια στο κομμάτι της επίθεσης (50%δ., 50%τρ., 100%β.) και από το εις βάρος του 34-29 στο 16΄, έτρεξε επιμέρους σκορ 4-13 για το 38-42 του ημιχρόνου. Κομβικό σε αυτό το σημείο το ξέσπασμα του Μάριους Γκριγκόνις, με τον Λιθουανό να βρίσκει το χέρι του, σημειώνοντας τους 7 από τους 13 πόντους του Παναθηναϊκού.

O Παναθηναϊκός έχασε την παραγωγικότητα του στην τρίτη περίοδο και συγκεκριμένα από το 26΄, όταν προηγήθηκε βασιζόμενος στις ενέργειες των Γουίλιαμς και Γκριγκόνις (45-49). Στη συνέχεια με την... αφλογιστία στην επίθεση να κυριαρχεί, όπως και τα «πράσινα» λάθη, ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε την ανατροπή (51-50 στο 26΄ και 54-52 στο 28΄), για να βρει όμως το «τριφύλλι» και πάλι την ευστοχία του από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και να κλείσει το δεκάλεπτο στο «εύθραυστο» +1 (56-57).

Οι «πράσινοι» ξέφυγαν με 58-61 στο 31΄, αλλά το τρίποντο του Λάζιτς και τα σερί λάθη του Παναθηναϊκού, έδωσαν ψυχολογία στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος με επιμέρους σκορ 12-6 έγραψε το 68-63 στο 35΄. Ο Γκριγκόνις απάντησε άμεσα από τα 6.75 (68-66), αλλά το... γκολ-φάουλ που κέρδισε ο Μάρτιν από λάθος του Μποχωρίδη επανέφεραν την τάξη στο σερβικό «στρατόπεδο» (71-66). Το πείσμα του Γκουντάιτις, όμως, μέσα στην αντίπαλη ρακέτα (5 σερί πόντοι), κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό (73-71), για να ισοφαρίσει ο Γουίλιαμς σε 73-73, 1.5 λεπτό από τη λήξη. Η λάθος επίθεση του Γουίλιαμς, διορθώθηκε από την καλή «πράσινη» άμυνα και το κλέψιμο του Πονίτκα, ο οποίος έτρεξε στον αιφνιδιασμό και χάρισε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 73-75 στα 21΄΄ για τη λήξη. O Μπέντιλ με 1/2 βολές κράτησε τον Ερυθρό Αστέρα σε απόσταση αναπνοής (74-75), αλλά ο Λι δε λάθεψε από την ίδια θέση (74-77 στα 4΄΄). Ο Ντόμπριτς σχεδόν στην εκπνοή ευστόχησε στην πρώτη, μετά από φάουλ που του έγινε από τον Άντριους, αστόχησε εσκεμένα στη δεύτερη, αλλά κανείς παίκτης του Ερυθρού Αστέρα δεν ήταν στο ριμπάουντ...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Ρόσι, Λαουριναβίτσιους

Οι συνθέσεις:

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Βλάντιμίρ Γιοβάνοβιτς): Χόλαντ 4 (1), Λαζάρεβιτς, Άνταμς 5, Μίτροβιτς 8, Λάζιτς 6 (2), Μάρτιν 12, Ντόμπριτς 7, Ραντούλιτσα 3, Ιβάνοβιτς 7 (1), Πετρούσεβ 5, Μπέντιλ 18 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 2, Λι 6 (1), Παπαγιάννης 9, Μποχωρίδης 3 (1), Γουίλιαμς 8, Άντριους 8 (1), Γιώργος Καλαϊτζάκης 2, Πονίτκα 10, Γκριγκόνις 17 (3), Γκουντάιτις 12.

Σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου με πρόβλημα στα δόντια ο Πονίτκα

Το χτύπημα που δέχθηκε ο Ματέους Πονίτκα από τον Χασάν Μάρτιν στο 34΄ της νικηφόρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, είχε σαν αποτέλεσμα ο Πολωνός να κατευθυνθεί σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Πονίτκα αποκόμισε πρόβλημα στα δόντια του, μετά από ακούσιο χτύπημα του «ερυθρόλευκου», στη φάση που οι διαιτητές χρέωσαν στον Πολωνό με αμυντικό φάουλ. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού μετέβη σε νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελασσόνα – κάνναβη: “Δάσος” από δενδρύλλια σε ημιορεινή περιοχή (εικόνες)

Γιαννόπουλος για βιασμό ανήλικης στον Κολωνό: δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από τους γονείς της 12χρονης

Missing alert για 42χρονο