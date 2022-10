Αθλητικά

Europa League: Καταγιστική η Τραμπζονσπόρ με... ελληνική υπογραφή

Η Ομόνοια υπέκυψε στο Ολντ Τράφορντ στις καθυστερήσεις. Επίδειξη δύναμης από τη Φράιμπουργκ. Άνετη πρόκριση για τη Σοσιεδάδ.

Καταπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Τραμπζονσπόρ που διέλυσε 4-0 τη Μονακό. Προηγήθηκε με απίστευτο αυτογκόλ του Μαλάνγκ Σαρ (κόντρα σε πάσα του τερματοφύλακα), ενώ το δεύτερο γκολ πέτυχε ο Βίκτορ Ούγκο με κεφαλιά απο κόρνερ του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος έφτιαξε και το τέταρτο γκολ με εξαιρετική μπαλιά στον Τρεζεγκέ.

Ο Μανώλης Σιώπης μπήκε ως αλλαγή στο 58΄ στη θέση του Χάμσικ. Έτσι η τουρκική ομάδα απέκτησε προβάδισμα στον 8ο όμιλο, όπου όλα όμως παραμένουν ανοιχτά, με τη Φερεντβάρος να βρίσκεται στην κορυφή μετά τη νίκη της επί του Ερυθρού Αστέρα.

Η Ομόνοια υπέκυψε στο 93΄ στο «Ολντ Τράφορντ» και ηττήθηκε 1-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Europa League. Μέχρι τη στιγμή που ο ΜακΤόμινεϊ σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ο απόλυτος «ήρωας» ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Ομόνοιας, Φράνσις Ουζόχο.

Ο 24χρονος Νιγηριανός είχε παίξει μόνο σε δύο ματς στην εφετινή σεζόν, όμως επιστρατεύτηκε για το ματς αυτό και πραγματοποίησε 11 (!) επεμβάσεις στις 32 (!) τελικές προσπάθειες που πραγματοποίησαν ο Ρονάλντο, ο Ράσφορντ, ο Φερνάντες, ο Άντονι, ο Σάντσο και οι υπόλοιποι σούπερ σταρ της Γιουνάιτεντ.

Στον 5ο όμιλο προέκυψε τετραπλή ισοβαθμία μετά το Λάτσιο-Στουρμ Γκρατς 2-2 στη Ρώμη. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Ιμόμπιλε στο 45΄, αλλά στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου... πρόλαβαν να χάσουν τον Λατσάρι που αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για διαπληκτισμό με τον Πρας της Στουρμ. Με δυο γκολ του Μπέβινγκ οι Αυστριακοί πήραν την ισοπαλία, παρότι ενδιάμεσα ο Πέδρο είχε δώσει ξανά προβάδισμα στους «λατσιάλι».

Άνετη πρόκριση στους «16» εξασφάλισε η Σοσιεδάδ (5ος όμιλος) με το 2-0 επί της Σερίφ στο Σαν Σεμπαστιάν.

Νωρίτερα, επίδειξη δύναμης έκανε η Φράιμπουργκ που πέρασε από το «Μποζουάρ» με το επιβλητικό 4-0 επί της Ναντ και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Πιθανότατα, μάλιστα, και την πρώτη θέση του 7ου ομίλου καθώς τη χωρίζει διαφορά πέντε βαθμών από τη δεύτερη Καραμπάχ.

Στον 2ο όμιλο η Φενέρμπαχτσέ και η Ρεν είναι αυτές που συνεχίζουν, ισόβαθμες στην κορυφή με 10 βαθμούς, ενώ η πρωτιά και η απευθείας πρόκριση στους 16 θα κριθεί στο μεταξύ τους ματς στην Κωνσταντινούπολη (27/10).

Η τουρκική ομάδα νίκησε 2-1 την ΑΕΚ Λάρνακας στην Κύπρο αφού ήταν ανώτερη, ενώ έχασε και πέναλτι με τον Ένερ Βαλένσια στο 86΄. Η Ρεν επικράτησε 1-0 της τυπικά γηπεδούχου Ντιναμό Κιέβου στην Κρακοβία με το γκολ του Κρίστοφερ Γου από τις αρχές του β΄ ημιχρόνου.

Συναρπαστικό παιχνίδι έγινε στο Λόιβεν (4ος όμιλος) όπου η Μπράγκα προηγήθηκε 3-1 της Σεντ Ζιλουάζ, αλλά οι Βέλγοι αντεπιτέθηκαν και ισοφάρισαν 3-3. Χατ-τρικ για τη Μπράγκα πέτυχε ο 22χρονος Βίτορ Ολιβέιρα ή Βιτίνια, ένας στράικερ γεννηθείς στη Βραζιλία αλλά μεγαλωμένος στην Πορτογαλία, για τον οποίο ακούγονται πολύ καλά σχόλια. Η Σεντ Ζιλουάζ πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αλλά η πρώτη θέση «παίζεται» ακόμα.

Στη Σεβίλη (3ος όμιλος) η Μπέτις πήρε το βαθμό που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει την πρόκριση, με το 1-1 εναντίον της Ρόμα, ενώ οι «τζαλορόσι» θα πρέπει να πάρουν τα δύο εναπομείναντα ματς του ομίλου για να περάσουν στους «16».

Τέλος στο Ρότερνταμ (6ος όμιλος) η Φέγενορντ και η Μίντιλαντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, ακριβώς δηλαδή όπως πριν από μία εβδομάδα στη Δανία.

